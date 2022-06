Lazio-Romagnoli, Lotito alza la posta: ecco un’altra offerta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio non molla Alessio Romagnoli, anzi, rilancia. Secondo la rassegna di Radiosei, Claudio Lotito si è mosso in prima persona per provare a chiudere con il difensore in uscita a parametro zero dal Milan. La distanza di circa 500mila euro si è assottigliata, l’ultima proposta biancoceleste è di 2,7 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 3. Ci sono fitti contatti telefonici con i manager del centrale. Al momento si lavora su ingaggio e commissioni da riconoscere agli agenti. Romagnoli spera che tutto si possa concludere con lo sbarco a Formello. Ha rifiutato il corteggiamento di Monza e Fiorentina. Ha continuato a sperare nell’affondo della Lazio. Forse ora ci siamo, i contatti sono andati avanti e la trattativa resta più viva che mai.