Lazio - Salernitana, Nastri: “Lotito ha fatto un regalo a tanti bambini. E sulla stagione…”

Tante iniziative previste in questa giornata all’Olimpico in occasione della sfida Lazio - Salernitana: dal ricordo di Vincenzo Paparelli alla presenza della Scuola Calcio FairPlay School di Latina, all’opportunità per un piccolo tifoso biancoceleste che vive nella struttura So.Spe. di Suor Paola di scendere in campo al fianco del falconiere per il consueto volo di Olympia. Ai nostri microfoni, si è espressa in merito la Dottoressa Anna Maria Nastri. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo tanti bambini a cui il presidente Lotito ha regalato un pomeriggio di divertimento e svago. Alcuni entreranno in campo, alcuni saranno in tribuna. Poi ci sarà il nostro musicista Andrea Casta e tante altre cose, ma speriamo soprattutto che sia una partita piacevole per tutti”

STAGIONE - “Io penso che questo sia il risultato del presidente Lotito, che ha fatto e sta facendo un lavoro eccellente e egregio. I risultati si vedono, ma soprattutto abbiamo una squadra unita, forte e compatta”

