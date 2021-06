Lazio, Sarri ha deciso il modulo. Ma dipende da Immobile...

LAZIO, MODULO SARRI - Chissà che Sarri, guardando l'Italia di Mancini agli Europei, non si stia già immaginando quello stesso modulo, il 4-3-3 con Immobile centravanti affiancato da due esterni, alla Lazio. In molti credono che come Ciro stia giocando in Nazionale altro non è che una prova generale per quando in ritiro lascerà il 3-5-2 di Inzaghi per sposare il 4-3-3 sarriano. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, a prescindere dai nuovi innesti, Sarri ha già scelto: sarà tridente, al massimo potrà considerare la variante 4-3-1-2 con Luis Alberto trequartista invece che mezzala. Dipenderà da Immobile: se troverà giovamento dal nuovo modulo, allora si continuerà a perfezionarlo, altrimenti è pronta l’alternativa.

