Italia - Galles, le probabili formazioni: Mancini prepara una mini rivoluzione

Ultimo match della fase a gironi, ultimo impegno prima delle gare a eliminazione diretta. Domenica ore 18, riflettori puntati sullo Stadio Olimpico di Roma per la terza giornata di Euro 2020. Dopo aver blindato la qualificazione agli ottavi con due vittorie nelle prime due, l'Italia ospita il Galles per essere sicura del primo posto in classifica. Per farlo basterà non perdere contro Bale e compagni, a quota 4 punti grazie alla vittoria sulla Turchia e al pareggio con la Svizzera. Sicuro del passaggio agli ottavi, Mancini prepara un ampio turnover per far riposare i suoi big e lanciare dal primo minuto chi ha avuto meno spazio. Sicuri di un posto Chiesa, Belotti (che prenderà il posto di un super Immobile), Emerson Palmieri e Verratti, al rientro dall'infortunio e che prenderà il posto di uno tra Barella e Jorginho. Davanti anche Bernardeschi spera in una maglia da titolare al posto di Insigne. In difesa, confermata la coppia centrale Acerbi-Bonucci con Di Lorenzo come terzino destro. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Verratti; Bernardeschi (Insigne), Belotti, Chiesa. All. Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore, All. Page