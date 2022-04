Lazio - Sassuolo, Strakosha: “Dobbiamo giocare da squadra. Il derby…”

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna la tanto attesa Serie A in un sabato pomeriggio grigio e cupo proprio come l'umore di Maurizio Sarri. Dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali, il campionato per la Lazio riprende con la sfida contro il Sassuolo. Sarri e i suoi vogliono riscattarsi dopo la debacle nel derby della Capitale. Tutto pronto dunque, presto le luci dello Stadio Olimpico di Roma illumineranno il match della serata. A pochi minuti dal fischio d’inizio, è intervenuto Thomas Strakosha ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida: “Dobbiamo ripartire subito, dopo aver perso un derby così non puoi trovare la gente felice. Abbiamo perso dei punti importanti, oggi vogliamo vincere. Dopo la nazionale ho ritrovato un gruppo che vuole riprendersi subito. Ripartiamo per far ritrovare l’allegria alla gente. Non vogliamo subire gol, loro sono molto offensivi, noi dobbiamo giocare da squadra ed essere attenti. Servirà concentrazione per portare a casa il risultato. La cosa più importante è vincere”.

Il portiere della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Come portiere ti gasa un attacco come quello dei neroverdi, ma è meglio non subire gol, speriamo bene".