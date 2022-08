Lazio, Scarcelli rivela: "Non mollare mai" potrebbe tornare. Ho chiamato Lotito e..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Se c'è un inno a cui i laziali tengono particolarmente è "Non mollare mai" di Francesco Scarcelli, un motto, anzi un mantra di una tifoseria che in tutta la sua lunga storia ha sempre avuto la forza per rialzarsi dopo ogni caduta e per non fermarsi di fronte agli ostacoli. Questa canzone è rimasta uno dei simboli del popolo biancoceleste e per anni ha accompagnato l'ingresso delle squadre in campo, mentre la Curva Nord (e non solo) si riempiva di sciarpe sventolate con energia. Ora l'inno della Serie A ha preso il suo posto, ma Francesco Scarcelli ha svelato di aver contattato direttamente i piani alti della società per far sì che l'inno torni ad avere il ruolo che aveva prima. Ecco le sue parole: "Ho chiamato Claudio Lotito il quale mi ha confermato di non aver problemi sul fatto che la canzone venga ritrasmessa al momento dell'entrata in campo dei giocatori. Già da Lazio-Bologna infatti "Non mollare mai" potrebbe tornare al suo posto. Sarebbe un onore per me, dato che quest'anno festeggiamo il 20esimo anniversario della nascita di questo inno e per la particolarità di questa stagione che sta per iniziare, con una Lazio rifondata, con tanti nuovi giocatori, tanti abbonamenti e un clima di estremo entusiasmo intorno a mister Sarri".

