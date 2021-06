Lazio, senti Lukaku: "Adesso sto bene e punto a convincere Sarri"

Jordan Lukaku non sarà riscattato dall'Anversa e tornerà alla Lazio. Il suo contratto scade nel 2022, ha ancora un anno a disposizione per far cambiare idea alla società. L'esterno sinistro si aggregherà alla squadra il 10 luglio, poi salvo sorprese partirà con i suoi compagni alla volta di Auronzo di Cadore. Intanto in una lunga intervista riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei: "Purtroppo gli infortuni mi hanno condizionato, adesso però sto bene. Non ho ancora parlato con Sarri, ma mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Mi farebbe crescere e io credo di poter essere utile. Intanto torno sicuro. Partirò per Auronzo e magari convincerò il tecnico...".