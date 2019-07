Lazio, Sky Sport: il Manchester United su Milinkovic, c'è la cifra

Dall'Inghilterra fanno sul serio. E dopo i primi "semplici" rumors, il Manchester United stavolta sarebbe pronto a fare sul serio: i Red Devils - secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Manuele Baiocchini (Sky Sport) - sono pronti a recapitare un'offerta da 80 milioni di euro alla Lazio per Sergej Milinkovic. Stanno pensando al serbo per sostituire Pogba, sempre più vicino all'addio (direzione Real Madrid). L'offerta, in via ufficiale, non è stata ancora presentata a Formello. Una cifra che comunque viene ancora ritenuta bassa dal presidente Claudio Lotito: per il centrocampista serbo vuole almeno 100 milioni. Serve una proposta da tripla cifra per far partire il Sergente.

Pubblicato il 10-07 alle 21.20