Lazio, Strakosha è un rebus: nel derby torna Reina e sul rinnovo...

Un rebus ancora tutto da decifrare quello della porta biancoceleste. La situazione legata a Strakosha non si è chiarita in questi mesi, anzi non ha fatto che ingarbugliarsi ulteriormente. Dopo mesi contro il Parma è tornato titolare, salvando anche il risultato poco prima della rete di Immobile, al derby però molto probabilmente tornerà Reina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Inzaghi ha deciso di dividere i quattro, ormai tre, match rimanenti: due a un portiere e due all'altro ma bisognerà prendere una decisione definitiva.

Reina è stato preferito in questa stagione per esperienza, e l'abilità nel giocare con i piedi; Strakosha dal canto suo è stato titolare per quattro anni, è bravo tra i pali e anche lui è stato protagonista nei tre trofei vinti dai biancocelesti. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma di rinnovo fino ad ora non si è mai parlato. Se decidesse di non rinnovare andrebbe ceduto e la Lazio dovrebbe quindi acquistare un nuovo portiere, Reina ha firmato un biennale, può essere un ottimo secondo ma non può fare il titolare per tutta la stagione. Il futuro è incerto e molto dipenderà anche dal rinnovo o meno di mister Inzaghi.

