Lazio | Tavares e Castrovilli scalpitano: pronto il loro esordio

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares e Gateano Castrovilli, mancano solo loro all'appello di mister Baroni. Il portoghese è fermo praticamente dall'esordio, nell'amichevole contro il Trapani che si è disputata ad Auronzo di Cadore, mentre il secondo è stato preservato il più possibile visto il calvario lungo due anni che ha dovuto patire causa infortunio. Adesso, entrambi, sono pronti e mister Baroni li porterà insieme alla squadra nella mini tournée tra Inghilterra e Spagna.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Tavares ha voglia di dimostrare, di giocare e di fare la differenza dopo due prestiti, Marsiglia e Nottingham Forest, che non hanno lasciato il segno. Diverso è il discorso per Castrovilli che, come affermato dallo stesso giocatore nella prima intervista con la maglia della Lazio, è qui per "rinascere". L'ex Fiorentina vuole essere il colpo a sorpresa del mercato biancoceleste, un numero 10 che faccia la differenza in mezzo al campo.