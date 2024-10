Lazio, Tchaouna riprovaci! Contro il Nizza l'occasione per lanciarsi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni gli ridà fiducia, Tchaouna ha la possibilità per riprovarci. Dopo le ottime risposte con la Dinamo Kiev, l'esterno francese ha voglia e fame di far vedere a tutti che vale molto di più quel che abbiamo visto fino a oggi. Arrivato alla Lazio con enormi aspettative, da Auronzo in poi ha perso il suo posto - seppur solo ideale - da titolare, in favore di un Isaksen capace di imporsi e mostrare le sue potenzialità. Su Tchaouna, però, Baroni ci crede e, come riporta il Corriere dello Sport, oggi è pronto a rimandarlo in campo dal 1'. Il tecnico è conscio che l'unico modo per farlo crescere è dargli l'occasione di sbagliare, di mettersi in gioco e di imparare dai propri errori. Un'occasione che gli si presenta quando entra dal 60' in ogni partita, ma soprattutto quando ha l'occasione di partire da titolare, di poter determinare lui stesso, con le sue giocate e la sua qualità, l'impatto che può avere su una partita, senza lasciare nulla al caso.