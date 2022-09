Lazio, tutti a lezione da Sarri: la strategia per evitare i blackout

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lavoro sul campo e analisi, per poi tornare sul rettangolo verde e applicare gli accorgimenti studiati. Questo è il metodo che conosce Sarri per evitare che situazioni come quella di giovedì in Danimarca si ripresentino. Il mister non ha voluto usare metodi duri, non avrebbe portato nessun risultato positivo. La Lazio non ha fatto scalo a Roma, ma è andata a Piacenza per poi dirigersi oggi a Cremona, dove l'aspettano i grigiorossi.

ANALISI VIDEO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Comandante ieri sera prima di cena ha voluto analizzare un'ultima volta la disfatta con il Midtjylland. Un professore davanti la sua classe. Questa è l'immagine che dà Sarri, maestro di calcio, ai suoi ragazzi. Da bravo insegnante deve fare in modo che tutti abbiano imparato la lezione e colmato le loro lacune. Avanti, indietro, pausa, play. A ripetizione. Certe immagini devono rimanere scolpite nelle menti dei giocatori per far sì che certi blackout non accadano più.