Lazio, una semifinale da 27 milioni: ecco quanto è stato guadagnato finora

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito non ha comunicato gli incassi dello stadio Olimpico, ma se la Lazio si qualificherà per la semifinale di Europa League, come sottolineato dal Corriere dello Sport, riceverà 4,2 milioni dalla UEFA e potrebbe fare ricavare parecchio da un'eventuale sold out nella semifinale giovedì 8 maggio contro Eintracht Francoforte o Tottenham.

La Champions è più redditizia, ma anche i premi di Europa League sono aumentati dal 2024/25. Finora, grazie ai risultati ottenuti, la Lazio ha già incassato circa 14,7 milioni dal campo e circa 9 milioni dai diritti commerciali, per un totale tra i 23 e i 24 milioni.

I premi UEFA comprendono 4,3 milioni per la partecipazione, 2,85 milioni per sei vittorie e un pareggio nel girone, 600.000 euro per il piazzamentot ra i primi otto, 2,7 milioni per il primo posto nel girone, 1,75 per gli ottavi e 2,5 per i quarti. Eliminare il Bodø Glimt frutterebbe altri 4,2 milioni; se passa il turno, dunque, Lotito toccherebbe quota 27 milioni. Non solo: arrivare in finale ne vale 7 e vincerla altri 6.