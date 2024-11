Lazio, Zaccagni e quei 9 punti d'oro: ora rincorre Immobile

RASSEGNA STAMPA - L'uomo capitano della Lazio è anche una garanzia in attacco, non solo nella gestione dello spogliatoio. Sono ben 4 i gol in campionato, più i due assist col Verona, hanno portato alla bellezza di 9 punti in cassa biancoceleste. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, nessun giocatore è così determinante tanto che i suoi colpi sono i più pesanti: solo quelli di Kean s’avvicinano (otto punti regalati alla Fiorentina). Lo splendido asse Pedro-Guendouzi-Zaccagni caratterizzato da un'eccelsa eleganza, qualità e incisività ha portato a Monza tre punti totali.

Non solo, tra i più pesanti anche quelli trovati con il gol contro l'Empoli, segnando sullo 0-1 il 6 ottobre (l’1-1 di Zac ha aperto al 2-1 di Pedro). Altri punti con il Cagliari, subentrando sull’1-1 (2-1 finale). E ancora, gli assist di Lazio-Verona, a Dia e Castellanos, due in 90’, avevano portato 3 punti da sommare a quelli ottenuti all'U-Power Stadium.

Numeri alla mano, dal 2021-22 capitan Zaccagni ha segnato 24 gol con la Lazio in Serie A, solo Immobile ne ha realizzati di più (46), e adesso l'Arciere punta Mauri (42 reti), Candreva (41) e Parolo (27), i centrocampisti-attaccanti italiani più prolifici dal 1994-95. Risalendo al 2019-20 Zaccagni ha partecipato a più di cinque gol in tutti gli ultimi sei campionati di A. Per comprendere il suo impatto in attacco e nella manovra offensiva, l'ex Verona ha mandato 20 volte i compagni al tiro, subendo 26 falli.