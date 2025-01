Lazio, Zaccagni tra i migliori della Serie A: il dato che lo esalta

CALCIOMERCATO LAZIO - Il gol contro l'Hellas Verona di ieri non è valso solo il definitivo 3-0 della Lazio, ma la conferma che Mattia Zaccagni sta crescendo notevolmente in zona gol. La palla a rimorchio di Dia è un cioccolatino che avrebbe anche potuto restituire all'attaccante senegalese, ma che Zac vuole scartare e tenere tutto per sé. Stoppa dal limite, Ghilardi prova ad uscire e lui spara il missile sul primo palo, deviato anche dal difensore scaligero, che lo rende quindi imparabile per Montipò.

La Lazio vince nel segno anche di Zac, che proprio come Dia realizza un gol e un assist, avendo già messo in testa un grande cross dalla bandierina per Samuel Gigot dopo soli 2'. Crescono quindi i numeri del capitano della Lazio, che arriva a 7 gol stagionali e 5 assist, ma cresce soprattutto la sua reputazione in Serie A. Zaccagni è uno dei giocatori che è cresciuto di più negli ultimi anni, tra quelli che si sono confermati a certi livelli, diventando delle certezze della propria squadra, ma anche dell'interno campionato.

A confermarlo, in effetti, sono anche le statistiche, come quella mostrata ieri da Dazn nel corso del match che ha visto 'L'Arciere' scalare posizioni dopo la rete segnata alla sua ex squadra, superare Pasalic e diventare il centrocampista più prolifico in Serie A nelle ultime 5 stagioni con 33 gol, seguito proprio dal croato dell'Atalanta a quota 32, da Hakana Calhanoglu con 31 gol, Lorenzo Pellegrini a quota 29 e a chiudere, in quinta posizione, una vecchia conoscenza della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic a 28.

Seppur favorito dalla propria posizione, è un esterno più che una mezz'ala o un trequartista come la concorrenza, questi numeri mettono in evidenza l'impressionante crescita di un calciatore che oggi non è più solo talento, ma anche leadership. Un punto di riferimento per la squadra e ora anche per i tifosi.