MIXED ZONE - Rovella: "Il gruppo è coeso, felici per Immobile. Io titolare? Dico che..."

Di seguito le parole di Nicolò Rovella ai microfoni dei cronisti presenti nella zona mista dell'Olimpico:

"Grandissima soddisfazione, siamo anche molto felici per Ciro, oggi è stata una vittoria importante anche per il nostro cammino in campionato. La Fiorentina è una squadra forte che compete per le posizioni a cui noi ambiamo. È stata una vittoria fondamentale".

Quant'è importante, anche nell'ottima della continuità, questa vittoria?

"La continuità è la cosa che c'è mancata all'inizio, ora stiamo cercando di trovarla. Abbiamo avuto una battuta d'arresto a Rotterdam, però in campionato stiamo proseguendo sulla via giusta. Continueremo così".

Ti senti titolare?

"Sono felice dell'impiego che sto avendo, devo migliorare ancora tante cose, ho preso un'ammonizione inutile. Però siamo tutti forti a centrocampo, chi va in campo gioca sempre bene. Siamo felici per questo".

Quant'è importante anche per voi vedere Immobile felice a fine partita?

"Ciro è sempre stato forte, non solamente quando fa gol. È una leggenda qui a Roma, è il nostro capitano, siamo sempre stati con lui e oggi siamo molto felici".

Bologna e poi due sfide delicate che si chiuderanno col derby. Come stai il gruppo?

"Il gruppo è coeso, forte, pensiamo partita dopo partita. Ora c'è il Bologna, dopodiché penseremo alle altre due partite che sono fondamentali. Non vediamo l'ora di giocarle".

Sarri come l'hai visto in questi giorni?

"Il mister non era contento come non eravamo contenti tutti noi. Era giusto e importante avere una reazione contro la Fiorentina. Siamo felici così, una vittoria come quella di oggi dà morale, forza per continuare il nostro percorso in campionato".

Gol?

"Costruiamo tanto, abbiamo avuto tante occasioni. Dobbiamo lavorare su questo, così come dobbiamo lavorare sulla fase difensiva. Siamo all'inizio della stagione, miglioreremo in tutto. Siamo tranquilli e sereni".

