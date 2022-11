Mondiali Qatar | Prima uscita per la Serbia: MIlinkovic sfida Neymar

Sicuramente uno dei match più interessanti della fase a gironi quello che andrà in scena questa sera, alle ore 20, tra Brasile e Serbia. Prima giornata del Mondiale nel gruppo G in cui si affrontano una della nazionali più titolate al mondo e la possibile rivelazione di Qatar 2022. Una sfida che per altro profuma tanto di Serie A. Sono in totale 14 i giocatori delle due squadre che militano nel campionato italiano: tre tra i verdeoro (Bremer, Alex Sandro, Danilo) e undici in quella che viene chiamata l'ItalSerbia (Vanja e Sergej Milinkovic Savic, Lukic, Radonjic, Vlahovic, Kostic, Milenkovic, Jovic, Ilic, Lazovic, Djuricic). Il Sergente, uomo chiave del centrocampo, sfida Neymar. Nel 3-5-2 di Stojkovic, il biancoceleste farà la mezzala insieme a capitan Tadic. Out per infortunio Kostic, Davanti il tandem Mitrovic-Vlahovic. Risponde il Brasile con Richarlison favorito nel ruolo di prima punta. Dietro di lui la batteria di trequartisti formata da Raphinha, Neymar e Vinicius Junior.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

SERBIA (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic