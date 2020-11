Morte Maradona, quando Diego illuminò il centro sportivo di Formello - VIDEO

Il mondo sconvolto dalla morte di Diego Armando Maradona. La notizia ha fatto immediatamente il giro del globo terrestre. Tutti gli appassionati di calcio hanno vissuto questa perdita con profonda tristezza. Ma la malinconia sta man mano lasciando spazio alla nostalgia. E in casa Lazio nella mente dei tifosi è balzata un'immagine: El Pibe sul campo di Formello. Tutto vero. Era il 10 ottobre del 2016, e l'argentino era nella Capitale per partecipare alla Partita della Pace, voluta da Papa Francesco per ricostruire le zone del centro Italia colpite dal terremoto. Ma un fenomeno del suo calibro non può rimanere per tanto tempo lontano dal pallone. E allora, nel giorno della vigilia della sfida, ne aveva approfittato per una breve seduta d'allenamento nella casa biancoceleste. In quell'occasione Maradona era sceso sul rettangolo di gioco in compagnia di suo figlio, delle rispettive compagne e del suo entourage. Una sgambata come un'altra, impreziosita da una prodezza su calcio di punizione tutt'altro che comune. Diego, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, aveva ringraziato il club per l'ospitalità, sottolineando l'amicizia che lo legava a Bruno Giordano: "Se lui viene ad allenare la Lazio, io faccio il secondo". Frammenti, ricordi che ritornano in mente come flash. Immagini che sanno sanare, seppur minimamente, le ferite. La sofferenza propria di ogni appassionato di calcio, indipendentemente dalla fede calcistica. La persona muore, il mito rimane.

VIDEO - Maradona arriva a Formello

VIDEO - Maradona si allena sul campo centrale di Formello

VIDEO - Maradona, prodezza in allenamento