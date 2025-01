MOVIOLA - Lazio - Como, Tremolada compromette la sfida: rosso inventato su Tchaouna

Termina 1-1 tra Lazio e Como allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Baroni, in inferiorità numerica, non riesce a strappare la vittoria nonostante il momentaneo vantaggio di Dia. Una vittoria mancata soprattutto per un clamoroso errore di Tremolada che espelle Tchaouna per doppia ammonizione, per un presunto intervento dell'esterno francese su Alberto Moreno, quando in realtà è lo spagnolo che, claciando, colpisce le gambe del giocatore della Lazio. Una svista che costa ai biancocelesti un uomo e che in qualche modo compromette la partita.

PRIMO TEMPO

12' Van der Brempt ferma trattenendo per la maglietta Pellegrini, partito a campo aperto, Tremolada fischia fallo ma non estrae un giallo sacrosanto.

16' Breve check del Var per un eventuale cartellino rosso dopo un intervento durissimo di Gigot su Nico Paz sulla linea di fondo, ma il centrale della Lazio colpisce solo il pallone, nonostante la forza dell'intervento che costringe il trequartista spagnolo a lasciare il campo.

28' Giallo inevitabile - il primo del match - per Kempf che stende da dietro stende Dia a 30 metri dalla porta.

34' Tutto regolare in occasione del gol di Dia, con la Lazio che recupera palla alta senza commettere fallo.

37' Tremolada concede una punizione sull'out destro dell'area di rigore per il Como, dopo una leggerissima trattenuta di Rovella su Da Cunha che, appena sente la mano sulla spalla, si lascia cadere. Direttore di gara troppo fiscale in quest'occasione.

45' Il quarto uomo segnala 1' di recupero.

SECONDO TEMPO

51' Scatta l'ammonizione anche per Luca Pellegrini. Il terzino prova il tunnel su Fadera, perde palla ed è costretto a fermarlo fallosamente per evitare che l'esterno lariano possa scappare via.

54' Scontro di gioco tra Diao e Pellegrini che rischia tantissimo trattenendo la maglia dell'esterno del Como, rialzatosi per primo. Tremolada fischia fallo ma non estrae la seconda ammonizione.

57' Intervento in ritardo di Tchaouna su Van der Brempt, scatta l'ammonizione per l'esterno francese.

58' Doppio giallo assurdo di Tremolada per Tchaouna che viene espulso. L'esterno francese va in pressione su Alberto Moreno che, calciando il pallone, colpisce l'attaccante della Lazio intervenuto per murare il lancio. Errore grossolano di Tremolada che lascia la Lazio in inferiorità numerica.

62' Giallo per Diao che, sul contropiede della Lazio, stende Guendouzi con un brutto intervento in scivolata arrivato in netto ritardo rispetto alla giocata del francese.

71' Tutto buono in occasione del pareggio del Como, con Cutrone che colpisce di testa in posizione regolare.

82' Manca una punzione per la Lazio al limite dell'area. Rovella partito palla al piede viene tirato giù al limite dell'area, ma per Tremolada non c'è nulla.

84' Ammonito Enghelardt per un intervento in ritardo su Nuno Tavares all'altezza della metà campo.

88' Intervento durissimo e in ritardo di Van der Brempt ai danni di Rovella, Tremolada fischia falla ma non estrae un'ammonizione che ci poteva stare.

90' Sono 4 i minuti di recupero.