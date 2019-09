MOVIOLA - Lazio - Genoa, male Pairetto: manca un rigore... e mezzo

Poker della Lazio al Genoa e spettacolo all'Olimpico. L'Inter è alle spalle, è ripartita la corsa Champions. Nonostante la gara non sia mai stata in bilico, insufficiente la prova di Pairetto. Nel primo tempo, nel giro di una manciata di minuti, l'arbitro annulla, dopo il consulto della Var, un gol a Luis Alberto applicando alla lettera il regolamento, poi sorvola su una spinta in area ai danni dello stesso numero 10. Anche nel secondo tempo qualche dubbio in area genoana per una trattenuta di Criscito su Caicedo. In seguito l'analisi dettagliata.

PRIMO TEMPO

7' - L'azione del gol di Milinkovic inizia con un recupero palla del serbo ai danni di Lerager. Il Genoa ha protestato molto recriminando un fallo, ma Pairetto durante l'azione e poi il controllo del Var confermano la regolarità dell'azione.

23' - Grande doppia parata di Strakosha su Cassata e Lerager, la seconda annullata però dal fischio di Pairetto. L'arbitro sanziona un tocco di mano di Sanabria sulla prima respinta, prima del passaggio dietro proprio a Lerager.

29' - Il primo ammonito del match è El Yamiq che abbatte Correa alle spalle.

34' - Pairetto va alla Var e annulla il 2-0 di Luis Alberto per un fallo di Milinkovic su Cassata a inizio azione. Decisione estrema, ma giusta.

41' - Luis Alberto sorprende la difesa del Genoa alle spalle e arriva alla conclusione bloccata da Radu. Prima del tiro viene disturbato alle spalle da una spinta di Ghiglione, ma per Pairetto non ci sono gli estremi per il rigore. Decisione sbagliate del fischietto torinese.

SECONDO TEMPO

53' - Caicedo stoppa la palla di petto in area e al momento di girarsi verso la porta viene ostacolato da Criscito che lo trattiene alle spalle. Si è al limite del fallo: Pairetto però non concede il rigore e Mazzoleni non considera un chiaro errore questa decisione.

59' - Check Var anche sulla posizione di Caicedo in occasione del 3-0. L'ecuadoriano parte in gioco, tris bianoceleste.

73' - Seconda amonizione del pomeriggio per Sanabria che trattiene Lulic in ripartenza.

90' - Prima della fine Caicedo becca un giallo per simulazione.

