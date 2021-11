MOVIOLA - Lokomotiv - Lazio, male Dias: manca un rosso ai russi

Partita accesa a Mosca tra Lokomotiv e Lazio. Soprattutto i russi nel primo tempo giocano in modo duro e soltanto un grossolano errore dell'arbitro Dias evita un'espulsione (per doppia ammonizione) più che giustificata a Nenakhov. Non a caso il tecnico Gidsol l'azione successiva ha sostituito il suo terzino destro. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

1' - Pestone di Kamano a Luis Felipe, giallo per l'esterno della Lokomotiv.

7' - Richiamo verbale dell'arbitro per Sarri, subito molto partecipe.

13' - Dura entrata di Nenakhov su Felipe Anderson: ammonito anche il terzino destro russo.

15' - Durissima scivolata di Barinov che colpisce il piede di Basic. L'arbitro richiama soltanto verbalmente il capitano della Lokomotiv che avrebbe meritato un giallo.

20' - Pestone di Nenakhov a Zaccagni, Dias fischia ma non estrae il cartellino: il difensore viene graziato visto che è già ammonito.

21' - Ammonito anche Zaccagni per un intervento in ritardo su Murilo.

36' - Giallo anche per Luis Alberto, per una scivolata ai danni di Beka Beka.

46' - In una mischia in area della Lokomotiv il pallone va sulla spalla di Jedvaj, poi finisce sul ginocchio: i giocatori della Lazio protestano, Dias fa proseguire e poi non viene richiamato dal Var.