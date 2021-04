Napoli - Lazio, Bruscolotti: "I biancocelesti hanno un vantaggio per la Champions"

Napoli - Lazio sarà sicuramente uno step fondamentale nella lotta Champions di entrambe le squadre. Ne abbiamo parlato, in esclusiva ai nostri microfoni, con l'ex difensore partenopeo Giuseppe Bruscolotti che tra i vari temi trattati si è espresso anche sulla nascira della Superlega. Queste le sue parole.

NAPOLI-LAZIO - "Sfida molto importante per tutte e due. La Lazio deve recuperare una gara e quindi ha un piccolo vantaggio, il Napoli non può sbagliare. Sono due squadre che sono portate al gioco, vedremo chi sarà più pronto".

CORSA CHAMPIONS - "Fino alla Lazio, sono queste le squadre che si giocheranno la Champions. La Roma è abbastanza dietro, ma la concorrenza è tanta. L’Atalanta è quella che sta più in salute, la Juventus balbetta, la Lazio ha il favore della partita da recuperare. È una lotta dura".

IMMOBILE E INSIGNE - "Sono due elementi rappresentativi, anche in Nazionale. Mancini si è espresso tante volte in maniera favorevole su di loro. Sono due giocatori talentuosi per diversi fattori: uno è un cannoniere, l’altro è diventato un trascinatore del Napoli e sta vivendo un'annata particolare".

SUPERLEGA - "Mi auguro che prevalga il calcio che la gente ha sempre visto e che vuole vedere. I campionati sono avvincenti perché la prima può perdere con l’ultima, l’agonismo e la lotta per conquistarsi un posto sono ben diversi. Entusiasma di più anche le tifoserie, così non lo so. Quando girano tanti soldi inevitabilmente si va a finire a questo, è tutto un business. Gli organi competenti dovevano prevederlo prima".

GLI ALLENATORI - "Se l’assenza di Inzaghi peserà? La figura dell’allenatore è importante, specialmente oggi. L’allenatore sembra avere il telecomando, determinati correttivi arrivano direttamente mentre prima con il pubblico era più difficile. Gattuso? Ho sempre predicato che i conti si fanno alla fine. Ha vissuto momenti particolare, si è trovato delle volte con 11 giocatori ed è riuscito ad uscirne indenne. Sta rispettando i programmi della società ovvero lottare per la Champions League".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.