Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri conferma Patric, Spalletti sceglie Mertens

Si accendono i riflettori al Maradona. A un anno e qualche giorno di distanza dalla scomparsa del fuoriclasse argentino, Napoli e Lazio si affrontano nello stadio a lui intitolato. Manca sempre meno al calcio d'inizio del match tra i partenopei e i biancocelesti, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Pochi dubbi di formazione per Sarri che manda in campo "l'undici tipo". Solo Marusic, guarito da poco dal Covid-19, non sarà della partita. Confermato Cataldi in cabina di regia, Patric e non Lazzari a destra e il tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Demme, Elmas, Petagna. All.: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Zaccagni, Muriqi, Moro, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Mondin - Ranghetti

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi