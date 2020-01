Napoli - Lazio, Parolo: "Abbiamo creato tanto. Ora il derby con tutta l'anima" - VD

Tanto rammarico ma anche tanta convinzione di aver dato tutto in campo: la Lazio, eliminata dal Napoli in Coppa Italia, non esce affatto ridimensionata dalla serata del San Paolo. Ne è convinto anche Marco Parolo, che al termine della sfida contro i partenopei è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, focalizzandosi in prima battuta sulla poca concretezza in zona gol: "È mancato il gol e un pizzico di fortuna in più. La partita l'abbiamo fatta bene, abbiamo provato a pareggiarla in tutti i modi. Stavolta abbiamo creato tanto ma senza concretizzare. C'era voglia di passare, abbiamo dato tutto e penso che si è visto. Per noi era importante venire qua e giocarci la partita. Con questo spirito che stiamo portando da inizio anno affronteremo il derby e daremo l'anima per vincerlo. Come mai la Lazio fuori dall'Europa? Perché le partite che abbiamo fatto in Europa sono state sulla falsariga di questa: abbiamo creato tanto senza concretizzare. Diciamo che quest'anno siamo stati più bravi in campionato, mentre nelle coppe un po' meno".

LAZIO TRA LE GRANDI - "È un percorso di crescita che abbiamo fatto negli ultimi anni, ci conosciamo sempre di più, sempre meglio. Per diventare grandi non si può fare il passo più lungo della gamba. C'è il giusto mix tra società, allenatore e giocatori, con un unico intento. Abbiamo sempre giocato a viso aperto. Il pareggio con l'Atalanta la svolta? Un episodio che ha compattato il gruppo: il fatto di essere con le spalle al muro ci ha permesso di pareggiare quella partita. È da inizio stagione che questa squadra è cresciuta, negli allenamenti e in tutto quello che fa. Il rosso a Leiva? Secondo me è stata un'esagerazione, dispiace".

Parolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quest'anno nelle coppe non ci sta girando bene, anche in Europa League. L'importante era fare la prestazione, non siamo riusciti a portare a casa il risultato ed è andato avanti il Napoli. Leiva? Ha preso la palla, è stato ammonito, ha imprecato girandosi verso la porta, in quelle situazioni gli arbitri devono anche capire che il giocatore se la prende con se stesso e non con loro. In queste situazioni forse gli arbitri vogliono pareggiare gli episodi. Derby? Partita importante per noi e per il popolo laziale, daremo tutto quello che abbiamo perché sappiamo cosa significa, cercando di andare avanti in campionato portando avanti le nostre idee. Giocare questa partita come abbiamo fatto dà consapevolezza di essere una squadra che impone sempre il proprio gioco, cercheremo di farlo anche nel derby. Dovremo lavorare per la partita di domenica, ci teniamo tanto".

Il centrocampista biancoceleste ha parlato infine in zona mista: “A testa alta, ma purtroppo fuori. Quest’anno nelle coppe abbiamo creato tanto senza riuscire a concretizzare. Ci abbiamo provato, ci tenevamo e dispiace. Il terreno di gioco? Aveva spiazzato il portiere, purtroppo è scivolato. Oggi sembrava non avremmo potuto segnare, ma la partita l’abbiamo fatta e dobbiamo continuare sulle nostre convinzioni. Stiamo portando avanti da inizio stagione le nostre idee e lo stiamo facendo contro tutti, stasera compresa. Dispiace essere usciti, però bisogna continuare su questa strada e ripartire da domenica che è una partita importantissima. Il derby è una partita a sé e qualsiasi risultato delle altre squadre non conta. Siamo consapevoli di quello che vuol dire giocarlo, ci prepareremo per dare l’anima e restituire un’altra gioia ai tifosi che sono sempre con noi e la meritano. Vincere significherebbe tanto, sarebbe una piccola ciliegina sperando di prenderci poi la torta a fine stagione. Noi guardiamo partita dopo partita, se ad aprile saremo ancora così guarderemo solo avanti. Ora pensiamo solo a fare più punti possibili attraverso prestazioni come quella di stasera”. (CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO ALL'ARTICOLO PER IL VIDEO COMPLETO)

