PAGELLE Milan - Lazio: Difesa disastrosa. Felipe sbaglia tutto, Castellanos non incide

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

PROVEDEL 6: Un grande intervento nel primo tempo su Giroud, un grande intervento nella ripresa su Musah. Nel mezzo il gol subito di Pulisic su cui non ha alcuna responsabilità. Rivedibile il posizionamento sul raddoppio di Okafor.

MARUSIC 5: Soffre meno del previsto l'intraprendenza della coppia Leao-Theo, però poi alla fine i due gol arrivano entrambi da quella parte.

CASALE 5: Sul gol del raddoppio accompagna Leao senza andare a contrasto. È impossibile salvare qualcuno nell'ennesima prestazione negativa della squadra.

ROMAGNOLI 5: In campo nonostante la frattura alle ossa nasali. Comincia con la maschera, poi se la toglie. Buon primo tempo, poi nella ripresa il Milan domina e sui due gol ha parte della responsabilità. Soprattutto sul secondo: perché non segue Okafor?

HYSAJ 5.5: Il Milan attacca molto più dalla parte opposta. Lui comunque fa una partita ordinata e concede poco spazio agli assalti rossoneri.

GUENDOUZI 5: Stupisce la scelta di vederlo dall'inizio. Sarri aveva detto che fosse pronto per partire dall'inizio: cosa è cambiato in questa settimana? L'ultimo pallone giocato lo perde in modo sanguinoso davanti alla difesa e mette in difficoltà tutta la difesa.

Dal 67' KAMADA 5: Entra per aumentare il tasso tecnico e di pericolosità della Lazio. Ma non fa né la prima né la seconda cosa

ROVELLA 5: Si merita la riconferma dopo la partita contro il Torino. Nel primo tempo gioca un'infinità di palloni, ma sul gol del Milan sbaglia completamente il posizionamento al centro dell'area. Pulisic riceve proprio sulla mattonella di sua competenza.

Dal 67' VECINO 5: Non si sente il suo peso in mezzo al campo.

LUIS ALBERTO 5.5: Meno brillante rispetto al solito, è l'unico che non rifiata mai. Sarri non se lo può permettere. Rimane in campo per tutta la partita: ci prova da fuori ma senza prendere la porta a dieci dalla fine.

FELIPE ANDERSON 4.5: Tocca un'infinità di palloni nel primo tempo, sbaglia la maggior parte delle scelte. Con il sinistro spreca la miglior occasione, senza riuscire a prendere lo specchio della porta. Più passano i minuti e più sparisce.

Dal 82' ISAKSEN 5.5: Si inventa un dribbling geniale in area di rigore, viene murato da Florenzi. Subito dopo ha l'occasione dal limite ma il suo sinistro va lontanissimo dalla porta.

Dal 75' PEDRO 6: Fa un gol da fantascienza, ma tutto cancellato dal fuorigioco di Immobile.

CASTELLANOS 5: Si crea due chance nei primi 45'. La prima viene murato, nella seconda il suo destro è troppo centrale. Nella ripresa viene mangiato da Tomori e lascia il campo.

Dal 75' IMMOBILE 5: Non sta bene fisicamente e Sarri lo risparmia dall'inizio. Al momento del suo ingresso in campo però non riesce a lasciare il segno sulla partita.

ZACCAGNI 5: Il più brillante del primo tempo. Calabria soffre la sua esuberanza, crea spazi con grande continuità. Poi nel secondo tempo la stanchezza prende il sopravvento.

ALL.: SARRI 5: La sua Lazio incappa nell'ennesima prestazione con più ombre che luci. Stupiscono alcune scelte per quanto riguarda l'11 titolare, anche se la squadra approccia bene alla partita. Nella ripresa però il Milan si prende il campo e con i cambi non riesce a incidere.