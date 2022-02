PAIDEIA - Lazio, Acerbi e Pedro in clinica per accertamenti - FOTO & VIDEO

Non solo Jovane Cabral che questa mattina si è recato in Paideia per sostenere le visite mediche di rito prima della firma del contratto, in clinica sono arrivati anche Francesco Acerbi e Pedro per sottoporsi ad alcuni controlli strumentali. Mister Sarri spera di recuperare due pedine fondamentali al più presto: il difensore è infatti fermo da un mese per una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e lo spagnolo per una lesione al polpaccio destro.

Il leone non ci sarà nel match contro la Fiorentina, non ha ancora recuperato al 100% e con molta probabilità tornerà in vista della gara con il Bologna, in programma il 12 febbraio, o in quella di Europa contro il Porto. Dopo i controlli strumentali di capirà quando potrà tornare ad allenarsi sul campo. Ottimismo invece per Pedro che potrebbe tornare ad allenarsi oggi in gruppo e sperare in recupero lampo contro la viola.

