PAIDEIA - Lazio, Luiz Felipe arrivato in clinica. Presenti anche Lulic, Radu e Marusic - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 - Fa il proprio ingresso in Paideia in questo momento Luiz Felipe, ora gli accertamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Arrivato anche Stefan Radu, in clinica per accertamenti riguardo un fastidio alla coscia destra.

Era stato costretto a fermarsi dopo soli 26 minuti di gioco contro il Napoli, oggi Luiz Felipe sosterrà gli accertamenti strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra e capire per quanto tempo effettivamente la Lazio dovrà fare a meno del suo difensore. Presenti nella clinica Paideia anche Senad Lulic, Stefan Radu e Adam Marusic, che oggi hanno sostenuto un allenamento differenziato per motivi diversi: i primi due sono usciti affaticati dal match di domenica sera, il secondo sta smaltendo il trauma contusivo al fianco rimediato in Coppa Italia contro il Novara. Atteso a breve Luiz Felipe.