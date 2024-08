RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni: "Avanti tutta, ho il fuoco dentro"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il primo big match della stagione. Baroni prepara la sfida con il Milan, prova a rialzare la Lazio dopo la sconfitta con l'Udinese: il tecnico parlerà in conferenza alle 15.30, segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Un ricordo di Eriksson visto che è stato allenato da lui?

Un ricordo bellissimo, di una persona straordinaria. Ero giovane, era un allenatore veramente attento alla cura e alla crescita dei giovani. Una bellissima persona, come tecnico inutile spendere parole, sapete la sua grandezza. Una mancanza enorme per tutto il movimento.

Che Lazio vedremo domani?

Avremo una partita difficile, affrontiamo un avversario che ha fatto due partite buone. La squadra ha tirato tanto in porta, a detto del loro allenatore è una squadra che può vincere il campionato. Dovremo fare una gara di grandissimo spessore.

Sta arrivando Gigot per Casale: come nasce l'operazione? Che caratteristiche ha Gigot?

Vi chiedo cortesemente, non voglio parlare di mercato, a chiusura darò tutte le risposte come giusto che sia. Ora ci aspetta una partita importante, voglio concentrarmi su questo.

L'anno scorso Lazio-Milan è stata una partita piena di polemiche. Può essere una motivazione in più?

Ho visto la gara dello scorso anno. Alle motivazioni trascorse ci credo, ma conta la nostra motivazione. Serve il giusto atteggiamento, con compattezza. Lo richiede l'avversario, sul campo la squadra sa che dobbiamo cercare questi aspetti. Gli equilibri sono la cosa più importante. Ora dobbiamo un po' rischiare, abbiamo fatto 4 gol, abbiamo preso dei pali, abbiamo fatto più cross, più angoli di tutti, ora sto cercando una propulsione offensiva. La Lazio l'anno scorsa è stata la 15esima per tiri in porta, è una cosa che va migliorata. Serve concretezza e trovare equilibrio, che non significa mettere un centrocampista in più. Distanze, corse di rientro, su questo lavoriamo forte.

La sconfitta di Udine può essere salutare?

Le sconfitte devono far male, fanno male a me, devono far male anche ai giocatori. Dispiace perché molto della sconfitta sta nell'atteggiamento. Abbiamo giocato 4 tempi, in 3 tempi abbiamo subito gol dopo 5 minuti. Dobbiamo partire sparati, è difficile recuperare in campionato, l'atteggiamento in partenza va migliorato.

Dall'inizio Castrovilli, Tavares o Dia?

Nuno sta molto meglio, chiaro che non gioca da febbraio. Mi devo assumere dei rischi, tanto deve andare in campo, deve fare condizione giocando, non possiamo aspettare 2 mesi. Stessa cosa Castrovilli. Stanno crescendo. Ci sono i presupposti ora, Nuno è stato molto fermo, magari non si possono fare 90 minuti, ma si può partire e uscire, o entrare in corsa.

Dia e Castellanos insieme?

Torno a quello che ho detto prima, preferisco fare un passo avanti e uno indietro. Una partita in cui bisogna produrre, non si può pensare a una gara diversa. È una delle soluzioni, poi servono gli equilibri. Senza quelli non si parte. Per fare questo ci vuole consapevolezza e sacrificio di tutti, è una soluzione.

Un commento al sorteggio europeo? Come approccerà all'Europa League?

Sono d'accordo sulle troppe partite, ma il calcio va avanti e corre. Corre verso i diritti, le maggiori partite. Questo crea intorno al movimento situazioni che devono essere fruibili. Quando il cavallo è lanciato, non bisogna tirare la briglia, ma montarci sopra. Abbiamo 2 olandesi, 2 francesi, 1 spagnola. Mi piace vedere l'opportunità, è una competizione bellissima, vogliamo farla di livello, abbiamo visto la Fiorentina ieri, non ci sono gare facil

Le emozioni alla vigilia del big match?

Le emozioni sono bellissime, me le tengo anche dentro. Mi aiutano, mi tengono il fuoco acceso, è meraviglioso. Il pubblico, lo stadio, sappoiamo che è una grande gara.

È il momento di Tchaouna?

Tchaouna è un ragazzo che sta lavorando, ha qualità e corsa, può giocare a destra e sinistra, meglio a destra, gli stiamo centrando un riuolo, sicuramente va in campo, devo valutare se dall'inizio o in corsa.

Come gestirà sull'Europa League?

Non si può scegliere. Si gioca e basta. Una competizione meravigliosa, dobbiamo essere pronti, poi dipende dalle situazioni e da come si arriva alle partite. Sono partite che danno spessore.

Un giudizio sulla manovra?

La squadra nei passaggi riusciti è tra le prime, non ho visto bene la classifica. Voglio il giusto atteggiamento, ora non dobbiamo e possiamo partire piano. Questa squadra può andare forte e quindi deve andare forte. Prendiamo due gol su falli laterali. Vuol dire che la palla è fuori... C'è del lavoro, io sono il responsabile, su quelle situazioni serve un atteggiamento diverso, i ragazzi li sanno.

Cataldi sta andando via: preferisce una mediana più atletica?

Il mercato voglio analizzarlo dopo. Rovella è fondamentale, ha fatto molto bene con il Venezia, al di là dell'episodio iniziale, che conta poco, perché io non guardo il singolo errore ma la prestazione complessiva. Lo stimo, so quanto può dare. La scelta di Vecino è stata più tecnica e per la fisicità, che è l'arma migliore dell'Udinese, comprese le palle inattive. Sono giocatori che stanno lavorando con partecipazione, anche dal centrocampo mi aspetto una crescita importante.

In passato si è parlato di una rosa corta per più competizioni. Questa Lazio è più lunga?

Nel lavoro e nella prevenzione dovremo essere attenti.

Che gara si aspetta dal Milan?

Il Milan sarà ferito, difficile che sbaglino più prestazioni. Molto passa da noi, io so quello che faranno e il loro valore. Noi dobbiamo esserci.

Tra Dia e Castellanos chi più seconda punta e chi più davanti?

Taty è un centravanti, gioca con ferocia, mi ha sorpreso veramente. Sapevo fosse in gamba e forte, devo dire che l'atteggiamento è stato importante. Ha anche mobilità e mi piace. Stessa cosa di Dia, può venire a prendere il pallone, ci sono due fasi. Una non mi preoccupa, l'altra dobbiamo lavorare tutti insieme.

Cosa si porta dietro dalle prime due giornate?

Ci sono tanti aspetti che la partita ha segnalato. Ci sono molte squadre quest'anno, 7-8 sicuramente giocheranno con il 3-4-2-1, faranno densità centrale, quindi possiamo sfruttare gli esterni. Dobbiamo attaccare con più cattiveria, riempendo l'area. Dobbiamo lavorare sull'equilibrio, però abbiamo giocato con due squadre con la difesa bassissima, sono sempre partite complicate. Siamo mancati in quelle cose che non possiamo permetterci. Tipo andare subito sotto, inutile tornare su episodio di Udine. Uguale nella ripresa con un altro gol evitabile. Ho visto comunque cose buone. Domani dobbiamo fare la partita perfetta, la possiamo fare.

Come si migliora l'approccio? Dobbiamo aspettarci una Lazio che corre meno ma meglio?

Sono corse diverse. La densità non è più difensiva, nella compattezza dobbiamo trovare l'aggressività, ci stiamo lavorando. Serve una gara con pochissimi errori e produttiva. Sui gol subiti all'inizio è un fatto di atteggiamento. Ci sono dei momenti, tipo la palla fuori, in cui non si può staccare la testa. C'è consapevolezza e partecipazione nel lavoro. Certe cose non le ripeteremo.

Lei non ha chiesto tempo a differenza di tanti altri allenatori. È quasi un unicum...

È la realtà. Io sono un uomo, vorrei avere 20 anni, non li ho, ma ho esperienza e tante partite. Non posso volere tempo. Si gioca ogni settimana, cosa devo chiedere? Poi conosco le difficoltà, attenzione. Ma si possono ridurre i tempi quando c'è forte volontà di attenzione e cambiamento.