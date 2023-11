RIVIVI DIRETTA - Lazio Women-Brescia 3-0, triplice fischio: la decidono Gomes, Popadinova e Goldoni

Serie B FEMMINILE | 6ª giornata

Domenica 5 novembre 2023, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-BRESCIA 3-0 (17' Gomes, 63' Popadinova, 88' Goldoni)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2) Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg (82' Pezzotti); Colombo (58' Castiello), Eriksen, Goldoni; Moraca; Gomes (82' Visentin), Popadinova (70' Palombi). A disp.: Fierro, Baltrip Reyes, Pezzotti, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Castiello, Proietti, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

BRESCIA (4-2-3-1): Bettineschi; Boglioni, Larenza (64' Zanoletti), Nicolini, Hjohlman; Ghisi, Magri; Morreale (81' Bortolin), Fracas (64' Stapelfeldt) , Zazzera (64'Accornero) ; Pasquali (84' Tunoaia). A disp.: Passarella, Tunoaia, Stapelfeldt, Angoli, Accornero, Zanoletti, Bortolin, Pedrini, Lumina.All.: Aldo Nicolini

Arbitro: Domenico Mascolo (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: La Regina-Santoriello

Ammonite: 38' Morreale (B), 55' Zazzera (B)

Espulse: //

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce il match al Fersini

90'+4' Moraca su punizione, la palla però finisce fuori di poco.

90'+2' Prova a ripartire il Brescia con Ghisi, costretta a fermarsi. Si allunga troppo il pallone e la Lazio guadagna rimessa laterale

90' Comunicati i minuti di recupero: saranno 4'

88' GOOOOOOOOOOOOOOL! Tripletta per la Lazio, Pittaccio mette al centro e Goldoni, sotto porta, non sbaglia.

86' Prima chance per il Brescia in questo secondo tempo, Hjohlman guadagna calcio d'angolo. Il pallone, scodellato sul primo palo, viene messo fuori da Moraca.

84' Cambia ancora il Brescia: esce Pasquali, entra Tunoaia

82' Sostituzione Lazio: escono Gothberg e Gomes, dentro Pezzotti e Visentin

81' Cambio per Nicolini: fuori Morreale, dentro Bortolin

76' Goldoni subisce fallo e guadagna punizione. Eriksen alla battuta, il pallone spiove sul secondo palo Gomes lo intercetta ma non riesce a calciare in porta.

71' Contrasto tra Gomes e Nicolini, la numero quattordici resta a terra. Interviene lo staff medico del Brescia. Il gioco riprende dopo poco.

70' Sostituzione Lazio: fuori Popadinova, dentro Palombi.

64' Triplo cambio per il Brescia: escono Fracas, Larenza e Zazzera per Stapelfeldt, Zanoletti e Accornero.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio della Lazio, recupera Eriksen che prende la mira, Bettineschi respinge. Popadinova ne approfitta e di testa non sbaglia davanti alla porta.

58' Prima sostituzione per Grassadonia: esce Colombo, entra Castiello

56' Super occasione per la Lazio, Varriale sfiora il raddoppio con un tiro che però tocca l'incrocio dei pali. La palla resta in gioco, ci riprovano Colombo e poi Pittaccio. Provvidenziali gli interventi di Bettineschi.

55' Intervento durissimo di Zazzera su Goldoni, l'arbitro estrae il giallo.

53' Fracas prende la mira, ma Guidi la blocca senza problemi. Riparte la Lazio.

48' Zazzera atterrata da Gomes, il Brescia guadagna calcio di punizione. Su punizione la numero dieci calcia sul secondo palo, il tiro è troppo forte e la palla finisce sul fondo.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio Women-Brescia

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo senza recupero.

40' Calcio di punizione per la Lazio, Moraca calcia ma la palla non trova la porta. Altra grande occasione per la squadra di Grassadonia.

38' Primo giallo del match: ammonita Morreale per un fallo ai danni di Gomes.

36' Occasione per le biancocelesti: Moraca per Pittaccio che apre per Popadinova, prende la mira e calcia. Bettineschi interviene e riscatta l'errore sul primo gol.

33' Brivido per la Lazio con Fracas, si fa vedere Pasquali che prende la mira in area di rigore. Guidi respinge, la palla resta in gioco ma la difesa biancoceleste non si lascia sorprendere e spazza via il pericolo.

28' Calcio d'angolo in favore del Brescia, cross che spiove in area di rigore ma Guidi lo allontana. Ancora una volta provvidenziale.

24' Dagli sviluppi di una rimessa laterale, Popadinova tenta la conclusione che viene respinta da Bettineschi. Il pallone è rimasto in gioco, Gomes ci riprova ma il tiro è deviato. È calcio d'angolo per le biancocelesti.

17' GOOOOOOOOOOOOOL! Bettineschi sbaglia tutto e Gomes ne approfitta, mette la palla in rete e sblocca il risultato portando in vantaggio le biancocelesti.

14' Calcio di punizione per il Brescia, batte Morreale che tira in porta ma la difesa biancoceleste è invalicabile.

11' Moraca sbaglia l'appoggio, il Brescia ne approfitta con Pasquali che riesce a stoppare il pallone e tenta la conclusione sul primo palo. Guidi si distende e mette in angolo.

9' Il Brescia si affaccia in area biancoceleste, Morreale si fa pericolosa con un tiro. Fortunatamente sbaglia, Guidi interviene sicura.

8' Subisce fallo pittaccio da parte di Zazzera, l'arbitro fischia l'irregolarita senza estrarre il cartellino.

6' Riparte il Brescia con Bettineschi che commette errore. Popadinova cerca di approfittarne, ma l'estremo difensore rimedia e impedisce alle biancocelesti di andare in vantaggio.

1' Prima grande occasione per la Lazio che ha guadagnato calcio d'angolo. Dalla bandierina Moraca, Goldoni ci mette la testa ma la palla è troppo alta e finisce fuori.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match al Fersini

AGGIORNAMENTO 14:35 - Prima del calcio d'inizio le squadre si sono riunite in mezzo al campo per osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione in Toscana

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Brescia, gara valida per la sesta giornata di Serie B. Le biancocelesti, dopo la vittoria conquistata in rimonta contro la Res Roma, dovranno affrontare le Leonesse di Nicolini reduci da un pareggio contro il ChievoVerona Women. La squadra di Grassadonia è attualmente in vetta alla classifica, in compagnia della Ternana, con cinque punti di vantaggio sulle avversarie. Il calcio d’inizio è in programma alle 14:30.