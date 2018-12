RIVIVI IL LIVE - Inzaghi in conferenza: "Lazio, ero convinto a Bergamo che saremmo ripartiti!"

Conferenza stampa al Dall'Ara di Bologna da vincente per Simone Inzaghi. Il derby in famiglia lo vince il più piccolo dei fratelli. Lazio che guadagna due punti sul Milan fermato sullo 0-0 dal Frosinone. (CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CONFERENZA O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO)

Col Cagliari è arrivata la svolta?

"Abbiamo vinto una partita molto importante per la nostra classifica. Molto bene il primo tempo, meno il secondo tempo. Ci stava, il Bologna è salito di tono, ma siamo stati concentrati, sempre sul pezzo. Abbiamo dato continuità alla gara con il Cagliari. Guardiamo al Torino con grande fiducia".

Lo stop del Milan

"Mancano ancora 20 partite e 60 punti. Guardare adesso la classifica non mi interessa. Guardo alle certezze. Sono rientrati calciatori importanti come Lucas Leiva e Luis Alberto. Soddisfatto anche di aver mantenuto la porta inviolato come era accaduto contro il Cagliari tralasciando quel rigore dell'ultimo momento. Non potremo però gustarci troppo la festa, dobbiamo pensare al Torino prima delle vacanze".

Milinkovic e Luis Alberto, la formula vincente?

"Nel calcio di oggi la differenza la fanno le motivazioni. A Bergamo, dove abbiamo perso immeritatamente, ho detto che ero convinto che saremmo ripartiti. Era la prima volta in tre anni che in un campo difficilissimo avevamo sofferto poco. Sentivo in cuor mio che i ragazzi stavano tornando. Abbiamo un gruppo coeso e compatto, fatto di professionisti seri. Rispettano le mie scelte, e non è mai facile. Io però sono qui per questo e ho dei calciatori maturi. Dovremo comunque analizzare le cose fatte bene nel primo tempo e quello non fatte bene nel secondo".

Gol da parte di nuovi calciatori

"Siamo stati bravi a calciare due palloni importanti con Luis Alberto. Abbiamo giocato nove partite senza Leiva che era il secondo a calciarle dietro di lui. Ho visto una squadra sul pezzo tralasciando chi ha segnato i gol".

Cosa manca al Bologna di Pippo Inzaghi?

"Penso che manchi l'episodio, il momento di vincere una partita. Io sono convinto che con l'atteggiamento del secondo tempo e delle ultime partite, il Bologna si possa tirar fuori. Sia per la zona Europa che per la zona salvezza si lavora su pochi punti. Abbiamo squadre anche in alto che per un episodio hanno cambiato il momento. Guardate la Sampdoria dopo il gol di Saponara contro di noi".