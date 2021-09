RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Lituania, gli azzurri dominano e calano il pokerissimo

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Mercoledì 8 settembre, ore 20.45

Qualificazioni Mondiali 2022

Italia - Lituania

Terzo e ultimo impegno in questa finestra di settembre per la Nazionale di Mancini. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, l'Italia questa sera scenderà in campo contro la Lituania in programma alle 20:45. Una gara importantissima con l’obiettivo di tornare al successo e conquistare tre punti preziosi per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Queste le scelte definitive dei due ct.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Cristante, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean. Ct: Roberto Mancini.

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Ct: Razanauskas.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

FINE SECONDO TEMPO

Ammoniti: 71' Klimavicius

90'+2' Arriva il triplice fischio dell'arbitro, si conclude 5 a 0 la gara tra Italia e Lituania

90' Saranno 2 i minuti di recupero

88' Calcio di punizione in favore dell'Italia per un fallo di Kazlauskas ai danni di Berardi che calcia sopra la barriera. La palla esce fuori di poco

84' Castrovilli tenta la conclusione col destro ma colpisce il palo

83' Calcio di punizione in favore della Lituania per l'intervento falloso di Berardi su Slivka

83' Sostituzione per la Lituania, esce Klimavicius entra Tutyskinas

77' Calcio di punizione per l'Italia provocato da Verbickas ai danni di Acerbi

73' Ancora sostituzioni per entrambe le squadre. Per l'Italia entra Berardi al posto di Kean mentre per la Lituania esce Dubickas per Uzela

71' Calcio di punizione in favore dell'Italia provocato dal fallo di Klimavcius, che viene ammonito, ai danni di Castrovilli.

65' Kean crossa per Scamacca che tenta la conclusione di testa ma la palla finisce fuori

61' Sostituzione per l'Italia. Entrano Castrovilli e Scamacca per Jorginho e Bernardeschi. Il capitano ora è Sirigu

54' GOOOOOOOOL! POKERISSIMO PER L'ITALIA! Di Lorenzo con un pallonetto sorprende Setkus.

52' Raspadori tenta la conclusione ma è in posizione di fuorigioco, confermata dal Var. Resta 4 a 0 il risultato

50' Conclusione sfortunata per Bernardeschi che non riesce a entrare in porta

46' Inizia il secondo tempo. Entrambe le squadre hanno effettuato dei cambi. L'Italia: Calabria per Biraghi, Sirigu per Donnarumma. Lituania: Megelaitis per Dapkus, Barauskas per Slavickas e Saktus per Utkus.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce qui il primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 4-0.

45' - Sarà 1 minuto di recupero.

38' - Raspadori vuole la doppietta: tenta di spalle col sinistro ma il pallone finisce alto.

29' - GOOOOOOOOOOOOL, POKER PER L'ITALIA! Bernardeschi invita dalla trequarti in area per l'inserimento di Kean, che con un sinistro al volo mette in cassaforte la sua doppietta.

24' - GOOOOOOOOOOOOL! Questa volta il gol è di Raspadori: l'Italia si infila a destra con Di Lorenzo: Lasickas intercetta ma serve il passaggio vincente al'attaccante del Sassuolo che a tu per tu con Setkus non sbaglia.

11' - GOOOOOOOOOOOL! Uno-due tra Raspadori e Pessina in area: tiro potente e centrale. Determinante la deviazione di Utkus che spiazza Setkus! Al momento la Uefa ravvisa l'autorete del difensore lituano e il tabellino segna 2-0 per l'Italia!

10' - GOOOOOOOOOOOL! Splendida diagonale di Kean che batte Setkus servito involontariamente da Novikovas Destro preciso e azzurri subito avanti dopo dieci minuti!

9' - Destro da fuori area di Verbickas non pericolosa per Donnarumma che blocca sul primo palo.

4' - Splendida azione di gruppo dell'Italia che, in pochi passaggi avanza nell'area avversaria: impreciso Biraghi.

2' - Dagli sviluppi di palla in attiva deviato in corner il destro al volo di Verbickas.

1' - Inizia la sfida. La Lituania muove il primo pallone dell'incontro.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Italia - Lituania, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri guidano il girone a quota 11 punti distanti di 4 dalla Svizzera. Il ct si affiderà a Raspadori al centro dell'attacco affiancato da Bernardeschi e Kean. In difesa parte titolare Acerbi.