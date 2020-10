RIVIVI LA DIRETTA - Italia-Moldavia 6-0: show azzurro, 90 minuti per Acerbi e Lazzari

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Cristante, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini. A disp: Cragno, Silvestri, D'Ambrosio, Florenzi, Jorginho, Grifo, Kean, Lasagna, Ogbonna, Orsolini, Emerson Palmieri, Sensi.

MOLDAVIA (5-3-1-1): Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu. All. Firat. A disp: Bociuc, Caimacov, Cebotari, Cociuc, Graur, Epureanu, Milinceanu, Mudrac, Namasco, Racu, Reabciuk.

Arbitro: Daniel Siebert

Assistenti: Jan Seidel – Rafael Foltyn

Quarto uomo: Marco Piccinini

Italia-Moldavia 6-0

Marcatori: Cristante 19', Caputo 23', El Shaarawy 30', 46', Berardi 72'

90' - Senza recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Italia batte Moldova 6-0

84' - Acerbi cerca la conclusione da lontanissimo. Palla che termina fuori di molto

79' - Per la Moldavia, esce Nicolaescu ed entra Milinceanu

78' - Sinistro di Emerson Palmieri su punizione, palla che sfila al lato non di molto

77' - Guizzo di Lasagna che viene steso al limite dell'area da Rata. Calcio di punizione e ammonizione per il calciatore moldavo

75' -Doppio cambio per gli Azzurri: Kean e Lasagna prendono il posto di Berardi e Caputo

72' - ANCORA GOL DELL'ITALIA! Grifo pesca Berardi tutto solo in area di rigore.- L'esterno del Sassuolo deve solo spingere il pallone in rete

68' - Con l'uscita dal campo di El Shaarawy, la fascia da capitano della Nazionale passa al difensore della Lazio Acerbi

67' - Dentro Emerson Palmieri, Grifo e Sensi al posto di Biraghi, El Shaarawy e Bonaventura

66' - Cambio in porta per Mancini: esordio in Nazionale per Cragno che sostituisce Sirigu

66' - Ci prova Nicolaescu con il mancino. Sirigu osserva il pallone spegnersi sul fondo

57' - Doppio passo di Bonaventura che si presenta a tu per tu con Namasco. L'estremo difensore però disinnesca il sinistro del calciatore italiano

54' - Bel suggerimento per Caputo che da ottima posizione non riesce a concludere e viene chiuso dalla retroguardia avversaria

52' - Tiro di Locatelli, si accende una mischia in area. La difesa della Moldavia si rifugia in corner

50' - Epureano tenta l'euro gol al volo da fuori area. Palla che termina sul fondo

45' - Quattro cambi per la Moldavia: out Suvorov, Koselev, Marandici e Craciun, dentro Cociuc, Namasco, Reabciuk, Mudrac

45' - Inizia la ripresa del match

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio del direttore di gara.Il primo tempo si conclude 5-0 per l'Italia

46' - GOL DELL'ITALIA! Altro taglio perfetto di Lazzari che scavalca il portiere con un pallonetto. Sulla traiettoria arriva El Sharaawy che mette dentro a porta vuota

45' - Ci sarà un minuto di recupero

45' - Destro potente di Cristante dal limite. Koselev si distende e respinge

43' - Fallo di Ionita su Berardi. Calcio di punizione per l'Italia all'altezza del centrocampo

37' - GOL DELL'ITALIA! Caputo stoppa in area, Posmac prova a intervenire ma trova un clamoroso autogl. Incolpevole Koselev

36' - Bellissimo taglio di Lazzari che pesca Bonaventura a centro area. Il tiro del giocatore del Milan viene murato dalla difesa ospite

30' - GOL DELL'ITALIA! Lancio di Cristante che pesca tutto solo El Sharawy. L'ex Roma batte Koselev in uscita

28' - Primo cambio per la Moldavia: fuori Carp, dentro Epureano

26' - Assist di Locatelli per Berardi che manca l'aggancio da ottima posizione

23' - RADDOPPIO DELL'ITALIA! Bel suggerimento di Biraghi che pesca Caputo tutto solo in area. L'attaccante del Sassuolo stoppa e mette dentro il gol del 2-0

18' - GOL DELL'ITALIA! Sugli sviluppi del corner Cristante gira di testa sul primo palo e trova il gol del vantaggio.

18' - Caputo imbecca El Shaarawy che si fa ipnotizzare da Kolosev. Corner per l'Italia

16' - Calcio d'angolo per gli Azzurri. Bonaventura cerca Acerbi ma Kolosev esce e respinge con i pugni

13' - Percussione di El Sharaawy che salta un uomo e cerca il tiro da posizione defilata. Palla che sfila sul fondo

10' - Destro dalla distanza di Cristante. Tiro deviato che termina in corner

7' - Diagonale potente di Nicolaescu. Sirigu è attento e respinge con i pugni

6' - Bella giocata di Lazzari che mette alcentro un bel cross sul quale arriva Cristante. Il tiro del centrocampista viene murato dalla difesa avversaria

4' - Corner per la Moldavia. Destro da fuori di Platica che spara altissimo

2' - Subito primo cartellino del match. Ammonito Carp autore di un intervento duro su Locatelli

1' - Inizia il match tra Italia e Moldavia

PRIMO TEMPO

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Edoardo Zeno alla diretta scritta del match tra Italia e Moldova. Gara amichevole per le due squadre che si affrontano alllo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio dìinizio ore 20:45.