RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Non molliamo mai. I miei ragazzi sono forti"

La Lazio conquista i quarti di finale di Europa League. In virtù della vittoria per 2-1 in Repubblica Ceca e del pari per 1-1 dell'Olimpico firmato da Romagnoli, terza rete di fila per il difensore, la squadra di Baroni conquista una bellissima qualificazione. Al prossimo turno i biancocelesti affronteranno il Bodø/Glimt che ha eliminato nel doppio confronto l'Olympiakos. Al termine della sfida ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

GARA - "Non celebro me stesso, sono concentratissimo, entusiasta di questa serata per il nostro popolo e per noi ma devo lavorare con umiltà e attenzione perché lo sento come dovere verso i mieri ragazzi che da sempre mi danno partecipazione. Testa davvero lì, siamo contenti e faccio i complimenti alla squadra e ai tifosi per come ci hanno sostenuto, ma questo non era in discussione".

VIKTORIA PLZEN - "Faccio i complimenti al Viktoria Plzen, ha fatto una gara importante. Sapevo che era una partita dura, la difficoltà per me era far capire alla squadra quali potenziali problemi avremmo incontrato. Dopo il gol ho visto la reazione della Lazio che ha subito creato occasioni e ha tirato fuori tutta la grinta che aveva".

PRESTAZIONE - "Le difficoltà sono dovute anche all'avversario che fa un calcio verticale, sono fenomeni a giocare sulla seconda palla. Per noi era una gara complicata. Faccio fatica a trovare delle situazioni davvero negative. La squadra ha gestito la gara nel miglior modo possibile. Abbiamo portato Vecino a fare 90 minuti, 65 minuti al Taty, grande prestazione di Pedro, è rientrato Dele-Bashiru e Tavares ha dato quello che poteva. Ci sono delle sfumature per me fondamentali che magari non si notano ma per me sono importantissime".

BOLOGNA - "Con partite così ravvicinate domani è un giorno importante, di recupero e di lavoro per chi non ha giocato. Spesso nelle seconde 24 ore vengono fuori i fastidi quindi saranno importanti le prossime 48 ore. Dopo la partita ho fatto i complimenti alla squadra ma ho parlaro subito della traserta di Bologna quindi io e la squadra siamo già lì dentro nella gara perché contro il Bolgona è una partita importante".

PALLE INATTIVE - "Noi spesso troviamo squadre che aspettano e che stanno basse. Il Viktoria ha giocato con un'aggressività pazzesca, la risorsa della palla inattiva è fondamentale. Ci stiamo lavorando e dobbiamo sfruttarlo perché non sempre abbiamo la possibilità di trovare il gol su azione".

PROSSIMO TURNO - "Noi avremo una trasferta difficile in un campo sintetico. Dobbiamo pensare partita per partita, pensare ora al prossimo turno è impossibile. Siamo contenti e ambiziosi, vogliamo arrivare in fondo ma in Europa non devi guardare solo il nome della squadra, sarebbe un errore. In questo momento la squadra si rituffa in campionato contro una squadra in grande forma e che sta benissimo. Poi abbiamo la sosta, qualcuno andrà in Nazionale, qualcuno rimarrà qui a lavorare".

ZACCAGNI E ISAKSEN - "Io stimolo tanto i miei giocatori perché li vedo forti. Isaksen è un ragazzo che aveva bisogno di lasciarsi andare. Ora non ha più paura di rischiare la giocata, a questi livelli devi provare a fare le cose difficili. Per me Zaccagni non è una sopresa. A me piace la mobilità dell'esterno, sicuramente sotto alcuni punti di vista alcuni giocatori si stanno trovando meglio".

CRESCITA - "In questo momento abbiamo trovato una capacità si soffrire e di rimanere dentro la partita importante. Lo hanno dimostrato le gare in cui abbiamo recuperato il risultato. Non molliamo mai e non perdiamo il nostro equilibrio. La squadra sta crescendo di spessore mentale".