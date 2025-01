RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, finisce qui il percorso in Coppa Italia: ai rigori passa la Juve

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

COPPA ITALIA PRIMAVERA | OTTAVI DI FINALE

Giovedì 9 gennaio 2025, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Zazza, R. Bordon, Petta (72' Bordoni); Ferrari, Farcomeni (85' Marinaj), Nazzaro, Munoz, Karsenty (72' Cuzzarella); Serra (67' Sulejmani), D'Agostini (85' Pinelli). A disp.: Cipriani, Gelli, Trifelli, Bigotti, Pinelli, Marinaj, Battisti, Ciocci. All.: Sergio Pirozzi.

JUVE (4-2-3-1): Radu; Savio, Verde, Martinez, Pagnucco; Mazur (67' Di Biase), Bounfadar; Florea, Vacca, Finocchiaro (83' Scienza); Lopez (67' Ventre). A disp.: Marcu, Nisci, Biliboc, Sosna, Keutgen, Bellino, Rizzo, Merola. All.: Francesco Magnanelli

Arbitro: Erminio Cerbasi (sez. di Arezzo)

Assistenti: Luca Capriuolo-Davide Fedele

Ammoniti: 59' Petta (L), 87' Martinez (J)

Espulsi: ///

RIGORI

Zazza tira abbastanza centrale e Radu ci mette i guantoni. Martinez, al contrario, non sbaglia e regala i quarti alla Juve.

Neanche Ferrari sbaglia, così come l'avversario.

Cuzzarella a tu per tu con Radu, non sbaglia e la infila sotto la traversa. Bounfadar è il sesto rigorista bianconero: cinico e perfetto, spiazza Renzetti.

Quinto rigore, non sbaglia Sulejmani. Per la Juve si presenta Pagnucco, anche lui senza errori.

Per la Juve è Vacca a presentarsi dagli undici metri, Renzetti intuisce la traiettoria ma non riesce a salvare la porta.

È la volta di Marinaj, tiro perfetto su cui Radu non può nulla.

Replica la Juve con Savio che trova l'angolo alto e riporta il risultato in pari.

Bordoni non sbaglia e con freddezza, colpisce all'angolo e batte Radu.

Anche Scienza trova l'angolo, Renzetti era sulla traiettoria ma non è riuscito a bloccarlo.

È il turno di Nazzaro che calcia forte e riporta avanti la Lazio.

Di Biase è il primo rigorista della Juve che, con un pallonetto, sorprende Renzetti.

È Munoz il primo a presentarsi dal dischetto e a spiazzare Radu.

Inizia la Lazio, saranno i padroni di casa a battere il primo rigore

90'+4' Triplice fischio: non sono bastati i 90', la sfida si deciderà ai rigori.

90'+3'- Bordon in rovesciata sbaglia il controllo e la mette in fallo laterale.

90'+2' - Intervento duro di Zazza su un avversario, l'arbitro interviene e assegna la punizione alla Juve.

90' - Concessi 4' di recupero.

87' - Cartellino giallo per Martinez, ha commesso un fallo ai danni di Marinaj.

85' - Duplice cambio per la Lazio: fuori D'Agostini e Farcomeni, dentro Pinelli e Marinaj.

83' - Sosituzione per la Juve: fuori Finocchiaro, dentro Scienza.

82' - Ritmi completamente bassi ora, a pochi minuti dal fischio finale.

72' - Altro doppio cambio per Pirozzi: fuori Petta e Karsenty, dentro Bordoni e Cuzzarella.

69' - Chance biancoceleste: Nazzaro dalla bandierina trova la testa di Nazzaro col pallone che però si stampa sulla traversa.

67' - Fuori Lopez, al suo posto Ventre. Trova spazio anche Di Biase, esce Mazur.

67' - Cambia la Lazio: dentro Sulejmani, fuori Serra.

59' - Ammonito Petta per aver commesso un intervento duro al fine di bloccare la ripartenza bianconera.

58' - Ancora una volta i biancocelesti vanno vicinissimi al vantaggio: bravissimo Radu a farsi trovare ancora pronto su colpo di testa ravvicinato di Bordon. Il portiere respinge ma Munoz cestina un'occasione ghiottissima mandando fuori la palla.

55' - Altra grandissima occasione per i biancocelesti! D'Agostini tenta il missile, Radu blocca e fa sua la sfera.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45' - 2 minuti di recupero.

42' - Sfortunatissima la Lazio in più occasioni una dopo l'altra! Doppia super parata di Radu prima su Serra, poi su D'Agostini. Pochi secondi dopo ci prova anche Serra che però colpisce il palo.

25' - Vacca prova il tiro da fuori area: sfera che termina troppo alta.

20' - Terzo angolo per la Juve che continua ad insidiare la Lazio. Partita per ora movimentata, sicuramente non noiosa.

9' - Anche la Juve flirta con il vantaggio: colpaccio di Lopez al volo, il pallone sfiora il palo.

7' - Grandissima occasione per la Lazio! Il nuovo arrivato Karsenty impegna tenta il colpo ma trova prontissimo Radu. Sulla respinta ci prova anche D'Agostini che però calcia fuori.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti a questa nuova gara interna per i biancocelesti: si gioca oggi 9 gennaio alle 14.30 contro la Juventus, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. La vincitrice sfiderà l'Atalanta che ha battuto l'Empoli. Ironia della caso, la prossima giornata in campionato sarà ancora qui al Fersini, ancora contro la Juventus: l'appuntamento è per domenica 12 gennaio alle ore 11.00.