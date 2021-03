RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Usciamo a testa alta, ora mettiamo questo spirito in campionato"

[premi F5 per aggiornare]

MONACO - Finisce l'avventura in Champions della Lazio, che all'Allianz Arena è riuscita comunque a tenere testa al Bayern Monaco. Tra poco Simone Inzaghi parlerà nella conferenza stampa post-partita: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Questo lo spirito da mettere d'ora in poi in campionato?

"Senz'altro, era una tappa importante, una partita da affrontare nel migliore dei modi, abbiamo fatto ciò che dovevamo contro un avversario fortissimo, che ha giocato come se fosse ancora tutto aperto. Forse oggi avremmo meritato di più".

Come ha visto i giocatori finora meno impiegati? Come stanno Lazzari e Fares? A Udine disponibili?

"Speriamo per loro due a Udine, Lazzari ha avuto un problema a un dito, speriamo sia disponibile, sarebbe un peccato, era al rientro stasera da un'elongazione. Fares ha avuto un'insaccata al ginocchio, pensava di rientrare, però non riusciva a continuare. Degli altri meno impiegati sono soddisfatto, anche di come sono entrati Parolo, Cataldi e Akpa, che ultimamente hanno avuto meno spazio. C'è bisogo di tutti. Gli stessi Pereira e Muriqi si fanno trovare pronti".

Quanto è cresciuta la Lazio grazie a questa Champions?

"Il nostro obiettivo era tornare agli ottavi dopo 20 anni, ce l'abbiamo fatta. Il dispiacere è per la gara d'andata, abbiamo giocato contro la squadra campione d'Europa e del mondo. Lasciamo la Champions a testa alta, ricordo che abbiamo chiuso la fase a gironi come l'unica italiana imbattuta".