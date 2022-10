RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Martusciello in conferenza: "Oggi grande solidità. Zaccagni? Non deve rispondere a nessuno"

Torna la Serie A, torna la Lazio e vince davanti al suo pubblico. Dopo il 4-0 a Cremona prima della sosta i biancocelesti replicano imponendosi sullo Spezia all'Olimpico. Zaccagni apre le marcature, Romagoli segna la sua prima rete con l'aquila sul petto e la doppietta di Milinkovic completa l'opera e il poker. Al termine della gara il vice allenatore di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

GARA - "Partita insidiosa perchè si veniva da una sosta, molti ragazzi non si sono allenati con noi, alcuni sono arrivati lunedì/martedì. Non solo, anche l'orario della gara. Bisognava velocizzare le preparazioni, alle 9.00 eravamo già con il piatto di pasta a tavola. Anche il nome della squadra avversaria, lo Spezia, non era da sottovalutare. Erano tutti aspetti che potevano farci inciampare. Abbiamo mostrato grande solidità. Siamo contenti perchè ci premia per il lavoro che si sta facendo. Sicuro non ci si può accontentare. Il nostro obiettivo è quello di allontanare il pericolo da Provedel, e quando non ci si riesce bisogna usare dei mezzi differenti. La tattica ti aiuta ma poi è il calciatore, il leader che sposta la gara. Dietro non ci vogliamo stare, Sarri è questo altrimenti ci sarebbe un altro allenatore".

IMMOBILE - "Ciro si è allenato ieri. La paura che lui potesse andare a intossicare la zona infortunata ci ha portato a sostituirlo. Stesso discorso per Lazzari. Ciro è un ragazzo che anche se non fa gol è un esempio, non molla mai. E' un giocatore che fa fare il salto di qualità alla squadra. C'è stata questa polemica della Nazionale, ma pensiamo che si è allenato solo ieri".

TIFOSI - "I tifosi sono straordinari, in casa o in trasferta. Questo entusiasmo ci fa vincere 4/5 gare in più. Noi viviamo per questa gioia. Ritrovare un campo pieno come l'Olimpico, pieno di tifosi biancoazzurri per noi che lavoriamo per la Lazio è il massimo. Lo dico non per scherzo, a volte si fa qualche battuta e subito veniamo ripresi anche dai magazzinieri che sono lazialissimi. C'è un senso di appartenenza che ti entra dentro. Vedere questa Curva così, il tifo, l'inno continuo, è da brividi".

PATRIC E ZACCAGNI - "Patric ha avuto un problema gastrico, aveva mal di pancia a fine primo tempo. Zaccagni? E' un giocatore straordinario, non deve essere una mancata convocazione il suo stimolo, lui deve ogni avere stimli ogni volta che si allena come sta facendo. Quanto fatto oggi è perchè si è allenato benissimo in questi 15 giorni come gli altri. Zaccagni non deve dare risposte perchè non viene convocato".

GRATZ - "Gratz? Non so quanti cambiamenti ci saranno".

PROVEDEL - "Come mai Provedel è arrivato ora su un grande palcoscenico dovremmo chiederci, non è un giorno che gioca. Noi siamo contenti di averlo preso e lo stesso è per Maximiano. Vengono allenati bene e sono due professionisti. E' arrivato qui con l'occhio spiritato, qualsiasi secondo di allenamento lo fa come se fosse l'ultimo".