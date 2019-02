La Lazio ci ha provato per la vittoria, ma all'Olimpico è 0-0 contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il mister biancoceleste Simone Inzaghi, ha commentato la partita in conferenza stampa.

La Lazio ha dominato, però è mancato cinismo. C'è amarezza?

Sono molto felice per la prestazione, c'è rammarico per il risultato. Quando si fa la gara per 90', 8 volte su 10 la vinci. I ragazzi sono stati bravissimi. È mancata cattiveria in alcuni momenti.

Sarebbe stato bello giocare il ritorno dopo 1 settimana?

No, lo sapevamo. Tra un mese e mezzo recupereremo alcuni giocatori. Milinkovic, Immobile, Parolo devo gestirli perché sono rientrati da poco. Bastos si è allenato solo ieri. C'è emergenza in difesa, ma i miei sono stati bravi senza concedere un tiro in porta alla squadra più in forma del campionato.

Davanti è mancata qualità?

È mancata un po' di condizione fisica. Immobile stop, Luis Alberto stop, Milinkovic stop, Correa ha giocato 25 giorni non al meglio. Ci sono state tante partite, in più l'emergenza. Dopo Siviglia abbiamo lavorato al meglio. Stasera meritavamo la vittoria.

Chi ha più possibilità di passare?

Il Milan avrà il fattore campo, noi non abbiamo preso gol. Vedremo tra un mese e mezzo. Speriamo di stare bene, non come ora. A Siviglia me la volevo giocare con tutti i titolari. Così come contro il Genoa. In emergenza bisogna fare il meglio. La Lazio stasera è stata superiore al Milan.

E ora il derby...

Sappiamo quanto sia importante per questa città. Avremo meno tempo rispetto agli avversari per prepararlo. Con il Milan abbiamo fatto benissimo. La Roma è una grande squadra, c'è rispetto. Ora recuperiamo le energie per una grande partita. Poi dopo il derby le partite si giocherà di settimana in settimana. Rientrerà Radu, valutiamo Luiz Felipe che stasera voleva stare in panchina. Probabilmente, se qualcuno dietro si sarebbe fatto male, avrei messo Badelj e arretrato Leiva, con Patric terzino in una difesa a 4.