RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: "Soddisfatto, ho visto voglia. Pedro da valutare"

UDINE - La Lazio pareggia 1-1 contro l'Udinese. Si ritorna a Roma con un punto in tasca dopo la trasferta di Oporto. In gol Deulofeu e Felipe Anderson. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato il match dalla Dacia Arena. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA

Come giudica questa partita? Cosa è mancato?

“È una delle partite di tutta la stagione mi ha più soddisfatto. C'erano tutte le componenti per andare in difficoltà. Le assenze, il gol preso, l’infortunio di Pedro, la squadra stanca dopo giovedì hanno pesato. Ci potevano creano difficoltà enormi. Fino al 75esimo potevamo essere anche avanti nel punteggio. Abbiamo pagato la stanchezza solo nel finale, ma sono soddisfatto. Ho visto grande spirito da parte della squadra. I

Le tante partite?

Il calcio moderno è questo, non ci si allena più, si gioca continuamente. Tante squadre hanno degli infortuni. La strada seguita è questa. Il calcio fino a che ha fatto calcio. solo sport, era un grande business. Se si trasforma solo in business non farà strada, ci sono sport più visibili.

La squadra ha fatto un altro passo in avanti?

"Ci siamo presentai stanchi, ma non senza le energie mentali. Avevamo poco, ma l’abbiamo tirato fuori. C’erano le motivazioni, la voglia. Se anche nelle altre partite dopo l’Europa avessimo giocato così contavamo 4-5 punti in più. L'obiettivo è crescere, non il quarto posto. Stiamo crescendo, poi durante il percorso vedremo se gli obiettivi più ambiziosi saranno raggiungibili".

Pedro come sta?

"Non so ancora, ha dolore. Credo sia un problema tendineo e non muscolare da valutare domani con gli esami strumentali che farà in mattinata”.