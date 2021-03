RIVIVI LA DIRETTA - Lituania - Italia 0-2, Sensi e Immobile regalano la terza vittoria consecutiva agli azzurri

Qualificazioni Mondiali 2022

Lituania - Italia

LFF Stadium di Vilnius

Formazioni ufficiali:

LITUANIA (4-3-3): Svedauskas; Mikoliunas (74' Gaspuitis), Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus (82' Petravicius), Slivka; Novikovas, Cernych (74' Kazlauskas), Sirgedas (58' Eliosius). All. Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (88' Acerbi), Emerson (55' Spinazzola); Pessina (62' Barella), Locatelli, Pellegrini (45' Sensi); Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy (45' Chiesa). All. Mancini.

ARBITRO: Raczkowski (Pol).

ASSISTENTI: Siejka e Wojcik (Pol).

IV UOMO: Jakubik (Pol).

90'+4' - Raczkowski fischia la fine del match! Terza vittoria consecutiva dell'Italia che grazie alle reti di Sensi e Immobile batte per 0-2 la Lituania.

90'+4' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! Ciro Immobile segna la rete del raddoppio battendo Svedauskas dal dischetto!

90'+3' - Calcio di rigore per l'Italia, il direttore di gara fischia il penalty per il fallo di Kazlauskas su Barella.

90'+1' - Conclusione di Chiesa, palla che termina alta.

90' - Quattro minuti di recupero al termine del match.

88' - Ultimo cambio per gli azzurri: esce Bastoni dopo aver preso una botta ed entra Acerbi.

83' - Locatelli vicino alla rete del raddoppio! Se la ritrova tra le braccia Svedauskas.

79' - Portiere della Lituania ancora decisivo nega la gioia del gol a Ciro Immobile.

76' - Conclusione della Lituania con Novikovas, nessun problema questa volta per Donnarumma.

75' - Altro giallo questa volta all'indirizzo di Vaitkunas.

73' - Lituania ad un passo dal pareggio! Ottima parata di Donnarumma sulla conclusione di Eliosius.

70' - Giallo per Locatelli per il fallo su Cernych.

69' - Ancora una chance per Immobile molto sfortunato questa volta, di testa infatti la palla sfiora il palo e termina sul fondo.

65' - Lituania perciolosa con il colpo di testa di Cernych che sfiora la rete.

63' - Bel pallone recuperato da Ciro Immobile che ancora una volta si fa ipnotizzare da Svedauskas.

62' - Altro cambio per l'Italia: esce Pessina per Barella.

60' - Lieve trattenuta su Bastoni in area, timide le proteste, il direttore di gara lascia proseguire.

56' - di novo Immobile vicino alla rete, controllo perfetto ma il tiro termina a fil di palo.

55' - Terzo cambio per l'Italia: esce Emerson ed entra Spinazzola.

54' - Azzurri ancora pericolosi con Locatelli, di collo pieno, ancora una volta buon riflesso del portiere della Lituania.

50' - Italia vicina al raddoppio! Prima Pessina murato da Svedauskas, sulla ribattuta Immobile non riesce a mettere in rete.

47' - GOOOOOOOOOL! Vantaggio dell'Italia siglato dall'appena entrato Sensi che batte Svedauskas con un tiro dalla distanza.

45' - Primi cambi per gli azzurri di Mancini: escono Pellegrini e El Shaarawy per Sensi e Chiesa.

45' - Inizia la ripresa tra Lituania e Italia, si riparte dallo 0-0.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO - Non di certo un primo tempo esaltante quello tra Lituania e Italia. I padroni di casa si chiudono e l'Italia non riesce a bucare la difesa della squadra di Urbonas. L'occasione migliore capita sui piedi di El Shaarawy che però non colpisce bene il pallone e manca la rete.

45'+2' - Termina a reti inviolate il primo tempo tra Lituania e Italia.

40' - Sinistro di Emerson dalla distanza che impegna l'estremo difensore della Lituania, corner per l'Italia.

39' - El Shaarawy vicinissimo alla rete! Il faraone però cicca il pallone d'esterno destro e non trova la porta.

38' - Altra chance per gli azzurri con il cross di Bernardeschi per El Shaarawy. La difesa lituana si salva nuovamente.

34' - Grande occasione per Immobile murato da Svedauskas, l'arbitro fischia anche il fuorigioco dell'attaccante.

33' - Timide proteste di Bernardeschi atterrato in area, per Raczkowski è tutto regolare.

26' - Primo giallo anche per la Lituania ai danni di Simkus.

25' - Brivido Dannarumma che perde un pallone pericoloso, salva Bastoni.

23' - Cross di Emerson Palmieri, nessun problema per il portiere della Lituania.

21' - Attacco prolungato dell'Italia che guadagna calcio d'angolo sul tiro deviato di El Shaarawy.

17' - Altra azione offensiva, bello il tocco di Immobile per El Shaarawy che però viene murato.

13' - Primo cartellino giallo nei confronti di Pellegrini per la brutta entrata su Slivka.

10' - Italia fissa nella metà campo degli avversari, ma ancora non riesce a trovare il varco giusto.

9' - Secondo tiro di Pellegrini dai 25 metri, palla alta.

5' - Altra azione d'attacco firmata da Pellegrini, Svedauskas manda in angolo.

2' - Bella azione sulla sinistra degli azzurri, Locatelli prova a calciare ma viene murato.

1' - Italia subito in avanti, subito attenta la difesa dei padroni di casa.

1' - Fischio d'inizio del match tra Lituania e Italia!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Squadre in campo per gli inni nazionali.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti da Jessica Reatini alla diretta scritta di Lituania - Italia, terza gara del girone C delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri devono dare continuità dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord e quella contro la Bulgaria affrontando la Lituania squadra molto abile nella fase difensiva. Roberto Mancini si affida a Ciro Immobile davanti riposo invece per Acerbi con Mancini al suo posto. Tra poco il fischio d'inizio!