RIVIVI LA DIRETTA - Polonia - Italia 0-0: Acerbi miracoloso, solo panchina per Immobile

Polonia-Italia, Nations League, 3ª giornata.

Stadio Energa Gdansk di Danzica, Polonia - Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45.

Il tabellino: Polonia-Italia 0-0

IL MATCH - Un campo pessimo limita il palleggio e la qualità dell'Italia che pareggia 0-0 con la Polonia. Prima mezzora molto buona, poi gli azzurri calano e incidono meno. Attacco sterile, Belotti (ammonito, salta l'Olanda) non sfonda e gli ingressi di Kean, Berardi e Caputo non cambiano la sostanza. Immobile resta in panchina per tutta la gara, si scalda ma non entra. Acerbi invece gioca 93' accanto a Bonucci, annulla Lewandowski e salva il risultato sul finale con un intervento miracoloso in scivolata. Prossimo impegno contro l'Olanda mercoledì 14 ottobre, forse quella sarà - finalmente - la partita di Immobile.

93' Finisce il secondo tempo, Polonia-Italia 0-0.

91' Giallo per Acerbi: Verratti perde palla e 'Ace' è costretto a spendere il fallo con una trattenuta.

90' Tre minuti di recupero, si giocherà fino al 93'.

89' Acerbi salva un gol! Linetty si libera in area, ma al momento del tiro trova la deviazione del difensore della Lazio che si immola in scivolata e devia sull'esterno della rete.

83' Girandola di cambi: nell'Italia entrano Berardi e Caputo per Pellegrini e Belotti; nella Polonia fuori Lewandowski e Jozwiak, al loro posto Linetty e Karbownik.

80' Verratti illumina e serve sulla corsa Emerson che entra in area ma non trova il tempo per calciare.

79' Secondo cambio per Mancini: Locatelli per Barella.

78' Ammonito anche Belotti: era diffidato, salterà l'Olanda. Più di una volta l'Italia arriva ai sedici metri ma non trova l'ultimo passaggio. Attacco sterile.

70' Kean per Chiesa nell'Italia e Milik per Klich nella Polonia.

64' Emerson! Chiesa in area si gira e crossa per l'ex Roma che di testa spinge di un soffio fuori.

61' Inizia il riscaldamento di Ciro Immobile.

60' Primo cambio per la Polonia, fuori Szymanski e dentro Grosicki.

55' Brutto intervento in scivolata di Kedziora su Belotti, l'arbitro lo ammonisce.

54' Primi movimenti in panchina: si scaldano Kean, Caputo e Spinazzola. Immobile ancora seduto.

52' Si affaccia la Polonia, Moder scarica col destro, attento Donnarumma sul suo palo.

47' Bell'anticipo di Acerbi che si propone in attacco, il suo cross poi è messo in angolo dai polacchi.

46' Inizia il secondo tempo con gli stessi ventidue dei primi 45'.

45' Fine primo tempo. Nell'ultima parte della prima frazione la pericolosità dell'Italia si è abbassata, contenuta meglio dalla difesa della Polonia. All'intervallo è 0-0.

34' Ammonito Bereszynski per una sbracciata ai danni di Chiesa.

33' Manca cinismo alla Nazionale italiana: tanto palleggio di qualità, buone trame offensive, ma scarsa precisione sotto porta. Né Pellegrini né Belotti sfondano.

29' Chiesa è tra più attivi perché si gioca moltissimo sulla destra. L'esterno azzurro trova lo spazio, ma la mira è di nuovo sballata. Sul fronte opposto Jozwiak di testa non impensierisce Donnarumma.

23' Sin qui molto buona la prestazione di Acerbi, sicuro, preciso e puntuale in fase difensiva e di primo possesso.

17' Occasione Polonia sventata in extremis dalla scivolata provvidenziale di Emerson Palmieri che soffia all'ultimo il pallone a Lewandowski.

11' Chiesa, che errore! Gli azzurri giocano benissimo, massimo a due tocchi. Belotti si defila sulla sinistra e fa partire il traversone per l'ex Fiorentina che sul secondo palo, tutto solo, spara da due passi col piatto alto sopra la traversa.

10' Prima azione pericolosa dell'Italia sviluppata in velocità, il cross di Barella pesca l'inserimento di Pellegrini che di testa gira fuori.

5' Entrambe le squadre provano a fare la partita, non mancano aggressività e ritmo.

1' Il primo possesso è della Polonia.

0' Tra pochi minuti Polonia e Italia scenderanno in campo circondate da 9mila tifosi sugli spalti. Mancini lancia titolare al centro dell'attacco Belotti e tiene in panchina Immobile, rimandando così la sfida tra bomber europei con Lewandowski. C'è Acerbi al centro della difesa, scelto al posto di Chiellini, mentre Lazzari, terzo giocatore della Lazio convocato, riposa in tribuna.

Buonasera da Alessandro Menghi e benvenuti alla diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it di Polonia-Italia, match valido per la terza giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Gli azzurri di Mancini hanno pareggiato 1-1 contro la Bosnia e vinto 1-0 con l'Olanda, le altre due squadre inserite nel girone della nostra Nazionale, sono reduci dal 6-0 tennistico rifilato in amichevole alla Moldavia e sono stati raggiunti momentaneamente in testa al raggruppamento dagli Orange (4 punti), fermati sullo 0-0 da Dzeko e compagni. Stasera l'Italia ha la possibilità di allungare nuovamente.