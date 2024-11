RIVIVI LA DIRETTA - Provedel: "Nazionale? Non ci penso. Gli alibi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del match Monza – Lazio, Ivan Provedel è intervenuto in conferenza stampa: “Grazie per la prestazione ma non ci penso alla Nazionale, se arriva sono felice, sennò ho più tempo per lavorare. La condizione bisognerebbe chiederla a uno per uno, oggi potevamo essere meno freschi, si è visto, penso faccia parte del gioco. Se giochi ad alti livelli non puoi avere l’alibi della stanchezza. Vogliamo solo pensare a far bene, se non dovesse arrivare la vittoria come a Torino cresciamo”.