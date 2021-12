RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio, Sarri: "Avremmo messo in difficoltà tutti. Fabbri precipitoso" - VIDEO

Grandissima Lazio a Marassi. Ritorno alla vittoria in trasferta con il 3-1 alla Sampdoria e segnali molto positivi soprattutto dalla prima frazione di gioco. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, di seguito la diretta a cura de Lalaziosiamonoi.it.

Baricentro più basso stasera, frutto anche delle scelte di formazione?

"Noi dobbiamo trovare più ordine rispetto alle ultime partite. Se perdi ordine, perdi equilibrio. Questa era la richiesta primaria e i ragazzi l'hanno fatto bene. Poi lo puoi fare dieci metri più alto o più basso. A tratti la squadra diventa troppo istintiva e perde le posizioni in campo con tutte le conseguenze del caso".

Come sta Immobile?

"Ancora non lo so, aveva un dolore forte al ginocchio, spero sia effetto di un colpo e non altro. In questo caso è risolvibile in poco tempo".

Un giudizio su Basic, Zaccagni e Marusic?

"Basic è un ragazzo che gioca abbastanza spesso, Zaccagni meno a causa di infortuni. Ora Zaccagni comincia ad avere continuità negli allenamenti e infatti ha fatto una grande partita. Toma sta diventando per noi importante perché ha grande qualità tecnica e fisica, anche tatticamente si sta inserendo abbastanza bene. Adam per noi è una certezza, purtroppo si è dovuto fermare per Covid, poi ha fatto un ciclo di allenamenti tosto. Ieri l'ho visto brillante, ci ho parlato e mi ha detto che era pronto. Effettivamente lo era".

Lazio devastante nel primo tempo a causa di una Sampdoria in difficoltà? Che ha detto Milinkovic?

"Io non penso che il nostro primo tempo sia dipeso dalla Sampdoria perché abbiamo avuto un palleggio di qualità. Credo che avremmo messo in difficoltà qualsiasi squadra. La Sampdoria a me sembra una buona squadra, di buon livello. Milinkovic ha detto all'arbitro: "Non hai visto un cazzo". Per un arbitro esperto mi sembra una situazione di una facilità di gestione immensa senza ricorrere ai cartellini. Milinkovic un po' ingenuo su quel risultato, Fabbri un po' precipitoso".

Basic e Milinkovic possono rappresentare una soluzione da riproporre con continuità?

"Per me Basic si sposa benissimo anche con Luis Alberto. Ha caratteristiche diverse rispetto a tutti e due e può giocare benissimo in tutte le soluzioni. Luis è rimasto fuori perché ne ha giocate tante consecutive ed era giusto che una la riposasse. Stava per entrare nel secondo tempo, poi siamo rimasti in dieci e la partita si è trasformata in una guerra nella nostra area e il suo ingresso era inutile. Basic è destinato a crescere ancora, è arrivato da poco, deve imparare la lingua. Mi sembra un ragazzo molto intelligente e in futuro sarà uno dei baluardi della Lazio".

