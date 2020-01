Roma - Lazio, Tare: "Siamo molto tranquilli e determinati. E sul mercato..."

Tutto pronto allo Stadio Olimpico, l'adrenalina sale per il derby. A pochissimi minuti da Roma - Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara contro i giallorossi di Fonseca: "Il derby è un campionato a sé, sappiamo cosa voglia dire. Abbiamo grande determinazione ma senza pressione. Lo abbiamo preparato in modo tranquillo e sereno. Con una vittoria faremo un passo importante verso il nostro obiettivo, oltre a vincere contro una diretta concorrente. Non ho niente da dire, la nostra difesa è la seconda migliore del camoionato. Stiamo facendo un campionato straordinario. Non ci dobbiamo esaltare, abbiamo iniziato un percorso di crescita passo dopo passo. Dobbiamo essere bravi a mantenere grande umiltà e portare la società più in alto possibile. Scudetto? Prima il nostro obiettivo, che è andare in Champions League, poi a cinque-sei giornate se saremo lì, non ci nasconderemo e proveremo a vincerlo. Mercato? Gli equilibri sono fondamentali, specialmente per una squadra come la nostra che funziona a memoria. Non vediamo in questo momento qualcosa che ci possa aiutare. Con solo il campionato, con questa rosa siamo più che competitivi".

