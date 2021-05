Sassuolo - Lazio, Bertini: "L'esordio un'emozione incredibile, era il mio sogno"

Si conclude con una sconfitta la stagione della Lazio. I biancocelesti cadono 2-0 in casa del Sassuolo chiudendo, a prescindere dal risultato, al 6° posto in classifica. Al termine del match Marco Bertini, che ha esordito oggi in maglia biancoceleste, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Emozione incredibile, era il mio sogno e sono contentissimo di averlo fatto con la Lazio. Parecchi mi hanno incitato soprattutto prima di entrare, mi hanno detto di entrare convinto. Non ho le parole per descrivere l’emozione, una data importante che ricorderò sempre. Le gambe non mi tremavano, ho realizzato a fine partita quello che mi era successo. Sto scaricando adesso la tensione".