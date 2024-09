Serie A, anticipi e posticipi dalla 5° alla 13° giornata: quando gioca la Lazio

WEBTV ESCLUSIVA - INTRIERI (AD AEROITALIA): "LA LAZIO? ECCO COM'È NATO L'ACCORDO. SUL PROGETTO..." Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | RETROSCENA TAVARES: RESPINTA UNA PROPOSTA IN ESTATE CALCIOMERCATO LAZIO - Il mondo Lazio sta iniziando a conoscere Nuno Tavares. Arrivato in estate dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto, ha sorpreso tutti nell'ultima gara contro il Milan soprattutto per le sue falcate decisive in fase... CALCIOMERCATO LAZIO - Il mondo Lazio sta iniziando a conoscere Nuno Tavares. Arrivato in estate dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto, ha sorpreso tutti nell'ultima gara contro il Milan soprattutto per le sue falcate decisive in fase...