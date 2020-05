Serie A, i dubbi del premier Conte: Spadafora verso le dimissioni?

Un'uscita che non è piaciuta affatto al premier Conte. A quanto pare il Presidente del consiglio sarebbe rimasto spiazzato dalla posizione adottata dal ministro Spadafora nei confronti del calcio, ribadita sui social tramite un post che ha sollevato un polverone. E adesso il suo ruolo potrebbe essere messo in discussione. C'è addirittura chi parla di dimissioni imminenti. Semplici rumors o qualcosa di più? Certamente Conte conosce l'importanza dell'azienda calcio per le casse dell'Italia e, a differenza del Ministro dello Sport, pensa che sia necessario provare in tutti i modi a far ripartire il campionato. Una situazione che rischia di minare le intese interne al governo e che ha spinto il Premier a richiedere una spiegazione dettagliata a Spadafora. Il calcio, in termini economici, non può essere paragonato agli altri sport. Sembra essere l'unico a non averlo capito.