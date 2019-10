Serie A, il Milan torna alla vittoria: Suso punisce la Spal

Al Milan basta una punizione perfetta di Suso per battere la Spal. Dopo un primo tempo di sofferenze, i rossoneri riescono ad avere la meglio grazie alla prodezza su palla da fermo dello spagnolo. Decisiva la scelta di Pioli di inserire l'ex Liverpool nella ripresa al posto di Castillejo. Paquetà avrebbe la chance per chiuderla, ma Berisha lo mura sul più bello. Primi tre punti per il Diavolo, che sale a 13 in classifica, a -5 dalla Lazio, prossima avversaria in campionato.

MILAN, INFORTUNIO PER MUSACCHIO

LAZIO-CELTIC, IL COMUNICATO DELLA NORD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME