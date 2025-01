Serie A | Lazio, il giudice sportivo ferma Baroni: le decisioni

La ventiduesima giornata di Serie A si è conclusa e la Lega, come di consueto, ha reso note le decisioni del giudice sportivo tramite i canali ufficiali. In casa Lazio, che domenica ha affrontato la Fiorentina all'Olimpico, è stata confermata la squalifica di una giornata per Marco Baroni, il tecnico sarà costretto a assistere dalla tribuna alla sfida col Cagliari in programma lunedì 3 febbraio all'Unipol Domus. Inoltre, è stato sanzionato Pedro con un'ammonizione "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara". Per lo spagnolo si tratta del secondo cartellino.

