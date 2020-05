Serie A, terminato il vertice con Figc e medici: chiesta la modifica di tre punti

Si è concluso il vertice tra la Figc, la Lega Serie A e i medici del calcio per discutere del protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra. Come riporta Sport Mediaset, i club hanno comunicato ufficialmente alla Federazione che il documento è inapplicabile, chiedendone la modifica almeno in tre punti: la questione della quarantena di squadra in caso di positività di un calciatore, la modalità del ritiro precampionato e la responsabilità del medico sociale. Il numero uno della Federcalcio Gravina è pronto a contattare il ministro dello Sport Spadafora, per sottoporgli i dubbi delle società.

I DUBBI - Già nella giornata di ieri, d'altronde, era emerso un fronte di squadre che giudicavano il protocollo difficile da applicare. Innanzitutto per questioni logistiche, poiché non tutti i club avrebbero gli spazi necessari per affrontare le due settimane di ritiro blindato con le regole imposte dal Cts. A questi problemi, poi, vanno aggiunti i dubbi relativi alle due settimane di quarantena forzata per tutto il gruppo, in caso di giocatore positivo al Covid-19. Il documento era stato presentato dalla Figc al Governo e poi modificato dal Cts. Una volta accettate le linee guida, era arrivato il via libera di Spadafora e Speranza. Dopo le ultime, la strada che conduce alla ripresa del campionato si riempie di nuovi ostacoli.

