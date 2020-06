UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Escalante lascia l'Eibar: Gonzalo ora vede biancoceleste

Gonzalo Escalante non estende il contratto con l'Eibar e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'addio al club basco ora è ufficiale, la comunicazione la dà l'Eibar tramite i propri canali social: "Dopo cinque stagioni insieme, il calciatore straniero con il maggior numero di presenze con la nostra maglia se ne va. Siamo cresciuti tanto insieme e ci mancherai. Buona fortuna per il futuro Gaucho", il messaggio postato dagli Armeros. Ora Escalante è pronto a una nuova avventura, da domani sarà un calciatore della Lazio e nei prossimi giorni sbarcherà nella Capitale per effettuare le visite mediche e probabilmente per cominciare ad allenarsi in gruppo, così da accelerare il processo di inserimento e integrazione. Non potrà essere utilizzato in queste ultime gare di campionato, ma potrà cominciare ad assaporare il suo nuovo mondo.